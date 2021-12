Kaoset i F1-rysaren: Frustrerat och förvirrat då VM-titeln avgjordes i juryrummet – efter fyra timmars kalabalik står Verstappen kvar som mästare

Formel 1-världen fick sitt eget VAR-virrvarr – den glödheta titelstriden gick in i juryrummet. Mercedes protesterade, tävlingsledningen sa nej. Nu återstår frågan: När vet vi definitivt vem som är världsmästare?

– Det där gick inte rätt till.

Mercedes stallchef Toto Wolff var förbannad efter avgörandet i formel 1-VM.

Minuter efter målgången i den dramatiska säsongsavslutningen firade Max Verstappen sin första VM-titel med champagne och nationalsång. I korridorerna lämnade Wolff samtidigt in två protester för att förändra slutresultatet i tävlingen.

Fyra timmar senare kom besked. Protesterna avslogs, Verstappen står kvar som ny världsmästare i formel 1.

– Jag är väldigt lättad. Det har varit en stressig dag, men nu ska jag ta en drink, säger Verstappen till Sky Sports.

– Nu ska vi fira den här VM-titeln. Det är en besvikelse att vi var tvungna att gå igenom det här, men det blev rätt beslut. Det har varit ett otroligt år och jag är stolt över Max och hela stallet. Han är mästare och han förtjänar att vara det, säger Red Bulls stallchef Christian Horner.

Queens We are the Champions gick omgående i gång i Red Bulls stall, men hur hamnade vi i ett läge där VM-titeln i formel 1 avgjordes i juryrummet?

"Det summerar hela säsongen"

Mercedes satte snöbollen i rullning.

De ansåg att tävlingsledningen gjorde bort sig när de kallade in säkerhetsbilen och tillät en omstart av loppet inför sista varvet. Rockaderna i fältet gav Verstappen chansen att anfalla mot Lewis Hamilton – och nederländaren högg som en kobra.

I praktiken ansåg Mercedes att det internationella bilsportförbundet FIA, F1-ledningen med Michael Masi i spetsen och juryn justerade reglerna i ilfart för att titelstriden inte skulle gå i mål bakom säkerhetsbilen – ett utfall som hade gjort Hamilton till världsmästare för åttonde gången i karriären.

Bildtext Glädjen kände inga gränser hos Max Verstappen direkt efter målgång. Bild: imago images/PanoramiC/ All Over Press

Samtidigt som jurymötet startade mötte Verstappen världspressen som mästare. Han var kortfattad när han fick frågor om protesterna.

– Jag har inte mycket att säga om det. Det summerar hela säsongen.

Tog fyra timmar

På den punkten hade Verstappen verkligen rätt. Titelstriden mellan honom och Hamilton har satt eld på hela sportens intresse – och efter en säsong med incidenter hade Mercedes laddat upp för finalen.

Enligt BBC hade stallet med sig en advokat i depån. Den personen följde med när de två tätstallen mötte tävlingsledningen för att ge sin syn på avgörandet.

Nästan fyra timmar efter målgången var Red Bull-personalen klädd i mästartröjor, men feststämningen hade svalnat ordentligt. I stället var det mest frustrerat och förvirrat – och efter klockan 21 finsk tid kom så ett besked från juryn.

Båda protesterna avslogs – och enligt reportrar på plats i Abu Dhabi utbröt då vrål av glädje i Red Bulls hörna.

Det här är på allvar och inget av stallen kommer att ge sig

Det här är ändå inte slutpunkten för alltihop. Mercedes har meddelat att de överväger en överklagan till FIA, men Toto Wolff vägrade att prata med journalister. Enligt engelska medier är bakre gräns för att behandla och avgöra en överklagan på torsdag. Då ordnas den offiiciella prisgalan och där får världsmästaren sin pokal.

– Det här är på allvar och inget av stallen kommer att ge sig. Mercedes tycker att de har rätt och om reglerna säger samma sak kommer de att ta det här så långt som de kan, säger Skys expert Jenson Button.

Bottas: "Märkligt beslut"

Scenerna vid depåområdet i Abu Dhabi var överlag märkliga efter målgången. En rörd Verstappen firade med sina närmaste – bland annat pappa Jos Verstappen, F1-meriterad förare – och gratulerades av konkurrenterna.

Bildtext Verstappen och Hamilton gick in i sista tävlingen på samma poäng. Bild: Lehtikuva

Samtidigt tyckte många av förarna att det inte gick rätt till när VM-titeln avgjordes.

– Det kändes inte helt rättvist. Lewis dominerade loppet, men de gav Max en chans. Ett lite märkligt beslut. Jag tycker att Lewis förtjänade titeln, sa Valtteri Bottas till C More.

– Tävlingsledningen ändrade sig helt plötsligt och jag är inte säker på om det blev rätt – speciellt när allt avslutades så, sa Lando Norris till Sky Sports.

Och på Twitter rasade Hamiltons kommande stallkamrat George Russell och skrev med versaler att avgörandet är oacceptabelt.

”Max är en fantastisk förare som har haft en otrolig säsong. Jag har oerhört stor respekt för honom, men det som precis hände är oacceptabelt. Jag kan inte tro mina ögon”, skrev Russell.

Expert: "De ville inte avgöra"

Red Bulls stallchef Christian Horner travade otåligt runt i depån. Han kallade händelseförloppet under tävlingens slutskede som en "skänk från ovan" och ansåg att tävlingsledningen fattade rätt beslut.

– Svåra omständigheter, men jag tycker att de gjorde rätt som satte i gång loppet igen. Jag skrek hela sista varvet och att se Max bli världsmästare efter alla år är obeskrivligt, säger Horner till Sky Sports.

Experter världen över var rörande överens om en sak: F1-säsongen avslutades med ett präktigt samtalsämne.

– Tävlingsledningen ville att de skulle köra om det på banan. De ville inte avgöra VM-titeln, säger Button.

– Ingen gillar att besluten hamnar i ett domarrum när champagneflaskorna har öppnats. Kunde besluten ha fattats snyggare? Ja. Har något kontroversiellt hänt? Ja. Ett riktigt svårt beslut, säger David Coulthard.