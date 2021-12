Karleby tillsätter utskott för att utreda förtroendet för Tiina Isotalus – stadsfullmäktige fattade beslut efter lång diskussion

28 ledamöter röstade för förslaget och 15 emot. Risto Koljonens (SDP) förslag om att återremittera ärendet fick inget stöd.

Karleby stadsfullmäktige beslöt på måndagen att tillsätta ett utskott för att utreda förtroendet för fullmäktigeordförande Tiina Isotalus (SDP). Bakgrunden är den motion som undertecknades av 26 fullmäktigeledamöter i slutet av november.

Isotalus dömdes tidigare i höst till böter för ärekränkning i Österbottens tingsrätt.

28 ledamöter röstade för tillsättandet av ett utskott och 15 emot. Under den en timme långa diskussionen hölls inte mindre än 17 anföranden.

Sakari Ruisaho (SDP) förde fram att fullmäktigemotionen endast nämner förtroendet för Isotalus. Enligt kommunallagens 35:e paragraf ska ett tillfälligt utskott, om det tillsätts, utreda förtroendet för hela presidiet.

Bildtext Tiina Isotalus (SDP) dömdes tidigare i höst för ärekränkning. Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

I det här fallet handlar det alltså även om förtroendet för stadsfullmäktiges vice ordförande Johanna Paloranta (C) och andra vice ordförande Mauri Peltokangas (Sannf).

Enligt Ruisaho har ärendet inte behandlats på ett korrekt sätt, och han föreslog därför att ett utskott inte tillsätts.

– Det är fråga om en väldigt speciell situation och ett speciellt tillvägagångssätt, sade Ruisaho i sitt anförande.

Ruisahos förslag fick understöd av Emilia Teerikangas (SDP) Kauko Niemi (Vf), Hans Snellman (SFP), Margita Lukkarinen (SFP), och Hanna Cygnel (Gröna).

Isotalus lämnade mötet tidigt

Emma Haapasaari (SDP) lade fram att det finns ett prejudikat i och med stadsstyrelsens tidigare ordförande Reino Herlevis (C) tingsrättsdom för rattfylleri 2019. Den gången behandlades ärendet inom Centerns fullmäktigegrupp.

– För mig känns det tyvärr som att det här börjar bli väldigt osakligt. Det börjar nästan likna mobbning, sa Haapasaari i sitt anförande.

Hannu Kippo (KD) och Jarmo Humalajoki (Sannf) understödde stadsstyrelsens förslag om att tillsätta ett tillfälligt utskott.

– Vi vet ännu inte vad utskottets förslag blir. Det är bra att komma ihåg, sa Kippo i sitt anförande.

Risto Koljonen (SDP) föreslog att ärendet återremitteras, eftersom fullmäktigemotionen enligt honom tillkommit i fel ordning och inte har motiverats tillräckligt. Förslaget föll utan understöd.

Mötets ordförande Johanna Paloranta (C) fick flera gånger under behandlingen av paragrafen påminna om att man inte i det här skedet tar ställning till förtroendet, utan endast till tillsättandet av ett tillfälligt utskott. Tiina Isotalus avlägsnade sig tidigare under mötet, eftersom hon skulle hinna med ett tåg till södra Finland.

Till ordförande för det tillfälliga utskottet valdes Riitta Rahkola (C) och till vice ordförande Risto Koljonen (SDP).