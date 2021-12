Petra Signell vill se fler vuxna på stan i Ekenäs – nattvandrarna ska finnas till för unga som behöver hjälp och stöd

Föräldern Petra Signell efterlyser frivilliga vuxna som finns till som ett extra stöd för unga som på kvällar och nätter hänger på stan i Ekenäs.

För att nå ut till folk har hon startat en Facebookgrupp som heter Nattvandrare i Ekenäs. I ett inlägg beskriver hon tanken bakom initiativet: "Det krävs en by för att uppfostra ett barn. Det är min tanke med det här, att vi ska hjälpas åt att vara en trygghet för våra ungdomar. Att vi ska finnas där som en extra resurs och vuxen."

Petra Signell säger sig ha märkt att det behövs extra vuxna för många ungdomar och barn ute i samhället i dag.

Viktigt med samarbete

Signell har kontaktat ungdomsledare, socialhandläggare och fritidschefen i Raseborg, och har också varit i kontakt med Raseborgspolisen för att få hjälp och råd kring upplägget. Från de flesta håll har hennes idé tagits väl emot.

Nu är nästa steg att samla frivilliga föräldrar och också andra vuxna till ett virtuellt möte för att bolla tankar och idéer.

Hur ska ni hitta de här ungdomarna när ni väl ger er ut på stan?

– Jag tror vi bara får pröva oss fram och helt enkelt gå runt. Jag hoppas att vi ska kunna ha en nära kontakt med ungdomsgården och de ungdomsledare som finns där. Jag tror att de har ganska bra koll på var det händer och vad som händer. Sedan får vi prata med ungdomarna själva. Jag hoppas att vi kan ha en bra och respektfull relation till varandra.

Inget moraliserande

Petra Signell understryker att det är viktigt att de unga är medvetna om att tanken inte är att nattvandrarna ska föreläsa och moralisera utan att de i stället ska finnas till som extra hjälp och stöd.

Särskilt under vissa högtider under året samlas unga gärna på stan och speciellt under de kvällarna tänker sig Signell att nattvandrarna kan vara till hjälp.