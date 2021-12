Film: Benedetta – Paul Verhoeven skildrar sex och våld i nunneklostret

Det heliga och det profana krockar våldsamt i Benedetta. Här finns lesbiskt sex, blödande stigmatan, flagellanter som piskar sig, en Maria-statyett som dildo, pest, blod och våld.

Den 83-åriga holländska regissören Paul Verhoeven är kanske mest känd för den erotiska thrillern Basic Instinct (1992). Men även science fictionfilmer som Robocop (1987) och Total Recall (1990) eller thrillern Elle (2016).

Han gillar att provocera och att skildra grafiska sexscener. Men han har också alltid haft ett intresse för det religiösa och även skrivit en bok om Jesus från Nasaret (finns översatt till finska).

Bildtext Paul Verhoeven tillsammans med skådespelaren Virginie Efira under inspelningen av Benedetta. Bild: Elävän kuvan keskus ELKE ry

Därför är det kanske inte så överraskande att han i sin senaste film skildrar en lesbisk, katolsk nunna och nuddar vid den så kallade "nunsploitation-genren". En subgenre som var populär på 1970-talet och ofta skildrade nunnor under medeltiden utifrån det religiösa eller sexuella förtrycket.

Benedetta är dessutom inspirerad av en verklig person (Benedetta Carlini 1590–1661) och löst baserad på boken Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (1986) av Judith C. Brown.

Lust och lidande

Vi befinner oss i Toscana i Italien, det är 1600-tal och pesten härjar. I ett nunnekloster har den lilla Benedetta (Elena Plonka) precis anlänt.

Sent på kvällen knäböjer hon inför en stor staty av jungfru Maria som av någon oförklarlig anledning välter över Benedetta. Men den lilla flickan klarar sig oskadd.

Är detta inte ett mirakel, viskar nunnorna. Men nej, det tror absolut inte den stränga abbedissan (Charlotte Rampling, lika kärv och kall som i Dune).

Bildtext Kom inte till mig med blödande händer och påstå att det är mirakel, tänker den stränga abbedissan (Charlotte Rampling). Bild: Elävän kuvan keskus ELKE ry

När Benedetta (Virginie Efira) sedan växer upp och avger sina klosterlöften börjar hon få starka syner av att Jesus talar till och genom henne. Samtidigt inleder hon också en het romans med den unga novisen Bartolomea (Daphne Patakia).

För Benedetta verkar andlig och världslig extas vara samma sak, om det så är erotiska visioner med Jesus eller hett sex med Bartolomea.

Mirakel är hon inte heller främmande för och visar upp blödande stigman, övertygar invånarna i den lilla staden att hon kan skydda dem från pesten och utmanar abbedissan om makten i klostret.

Men det finns förstås gränser för hur långt en nunna kan gå eller hur mycket lesbiskt sex hon kan få.

Snart är det full strid inte bara i klostret och den lilla staden utan även i katolska kyrkan med förnedring, tortyr och våld som följd.

Bildtext Spott och spe får Benedetta utstå men det sista ordet är ännu inte sagt. Bild: Elävän kuvan keskus ELKE ry

Helgon eller falsk profet

Religion och sexualitet är ett tema som aldrig upphör att fascinera. Och visst får Verhoeven in några bra poänger om hur man genom historien alltid velat kontrollera kvinnors sexualitet. Eller hur snabb man är att döma den kvinna som avviker eller vågar stå upp gentemot auktoriteter.

Han visar också hyckleriet inom den katolska kyrkan då den å ena sidan är villig att döma den som inte följer reglerna men samtidigt känner sig tveksam då den inser att det finns pengar att hämta ifall man kan uppvisa "mirakel".

Här finns också några bra poänger om hur starkt vi människor tror på kraftfulla symboler och tecken.

Bildtext Bartolomea och Benedetta och madonnastatyetten som de kommer att använda på många olika sätt. Bild: Elävän kuvan keskus ELKE ry

Men samtidigt sitter man lätt förundrad över vad frossandet i blod och våld egentligen ger oss åskådare?

Vad vill Verhoeven egentligen berätta med Benedetta? Det blir upp till oss att fundera på om hon var ett helgon eller en falsk profet.

Filmen har biopremiär i dag, den är på franska men saknar tyvärr svenskspråkig textning.