Författaren och feministen bell hooks är död

Den kända amerikanska författaren, aktivisten, feministen och professorn bell hooks har gått ur tiden. Hon blev 69 år gammal.

bell hooks, eller Gloria Jean Watkins som hon egentligen hette, dog omgiven av sin familj efter en tids sjukdom.

Hon föddes 1952 i Hopkinsville, Kentucky där hon gick i en segregerad skola. Hon ägnade stora delar av sitt liv till feminismen och lyfte upp frågor så som rasism, kärlek, kapitalism, könsroller och politik.

"Hon var en person utan nonsens som levde efter sina egna regler och som talade sin egen sanning i den tid då svarta, och speciellt kvinnor, inte kände att de kunde göra det", kommenterar Dr. Linda Strong-Leek bell hooks bortgång för AP.

Släppte ett 40-tal akademiska och populärkulturella böcker

Hon debuterade som författare år 1978 med diktsamlingen ”And there we wept” under pseudonymen bell hooks. Namnet tog hon efter sin gammelmormor Bell Blair Hooks och hon valde att stava det enbart med gemener eftersom hon vill att fokus skulle ligga på budskapet, och inte på henne.

Under sin författarkarriär skrev hon ett 40-tal böcker och har översatts till 15 olika språk. Ett av hennes kändaste verk är boken Ain’t I a Woman? som hon släppte på 80-talet och som behandlar bland annat rasism och sexism.

bell hooks var ett bekant namn också i akademiska kretsar. Hon studerade vid Stanforduniversitetet och University of Wisconsin och arbetade senare bland annat som professor i afroamerikanska studier och engelska vid Yale. Hon har också jobbat som lärare vid Berea College och 2010 invigdes intitutet bell hooks Institute vid högskolan.

