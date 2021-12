Stjärnan Panarin skadade sig – då steg Kaapo Kakko fram och fällde Arizona: "Får kämpa för att få tillbaka platsen"

Mot årets Arizona Coyotes finns inget annat än två poäng på kartan om man är ett slutspelsjagande lag som New York Rangers. Den här gången var det Kaapo Kakko som låg bakom poängen på bortais.

– T-skjortan säger väl allt, säger målvakten Keith Kinkaid på presskonferensen.

Både han och Kaapo Kakko satte sig ner framför reportrarna med en tröja med texten "No quit in New York" – och laget från Manhattan gav sannerligen inte upp mot Arizona.

I slutet av den första satte Loui Eriksson 1–0 för hemmalaget och gästerna från östkusten blev dessutom av med en stjärna då Artemi Panarin utgick med en skada. Den ryska anfallaren kunde inte återvända till matchen.

Istället fick Kaapo Kakko stiga fram.

Viktigt mål i fem mot fem – ännu viktigare i powerplay

Kakko kvitterade först till 1–1 i andra – hans första mål som ytter i Rangers förstakedja med Mika Zibanejad och Chris Kreider.

– Det var viktigt för oss. De senaste matcherna har varit svåra för oss som kedja, men nu kunde vi hålla puck i offensiv zon och målet är självklart viktigt, säger Kakko på presskonferensen efteråt.

Men det skulle krävas fler hjältedåd. Clayton Keller gav Coyotes ledningen igen nio minuter in i den tredje perioden. Kvitteringen kom den här gången i form av Zibaneja, som pangade in pucken i powerplay.

I Panarins frånvaro fanns också Kakko på isen då den första powerplaylinan spelade. Och med drygt två minuter på klockan fick Rangers spela i numerärt överläge igen och den här gången var det Kakko som fick peta in pucken.

– Jag har inte spelat med dem innan så jag höll det simpelt, körde på mål och höll klubban på isen. Jag visste att de skulle hitta mig. En snygg passning av Chris och ett viktigt mål, summerar Kakko.

Segersiffrorna stod alltså 3–2. Tränaren Gerard Gallant vet också precis hur viktiga målen var för den finska talangen.

– Det är stort för hans självförtroende och stort för oss att han lyckas sätta två puckar, säger han.

Enligt Gallant är Panarins skada knappast allvarlig, de exakta orden var "en lindrig skada i nedre kroppen". Och lotsen vågade kanske därför också skämta friskt om att Kakko nu eventuellt petat Panarin i rangordningen då Rangers ska spela i numerärt överläge.

– ”Bread” får kämpa för att få tillbaka platsen, säger Gallant.

Kakko ser det ändå inte som att han skulle tävla mot Panarin om istid i powerplay.

– Vi spelar på olika positioner. Jag skulle spela i mitten nu. Det var en stor chans för mig och som jag sa så är det ibland så här lätt, då man kan låta killarna hitta mig på isen. Det känns självklart bra ändå. Jag vet att jag inte har spelat bra de senaste, säg, tre matcherna. Men i dag var jag bra.