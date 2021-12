DJ Bunuel om musiken 2021: "Tidlöshet är dagens sound"

Det är för mig en nästan omöjlig uppgift att göra en lista över årets finaste musik. Konst är inte en idrott där man skall tävla och jag stöter hela tiden på livsförändrande sånger som har gjorts för länge sedan.

Jag har för år och dagar sedan sedan lämnat bort kopplingen till när en sång har gjorts. Det fina är att detta inte bara gäller mig utan också många andra. För någon vecka sedan spelade jag i Riihimäki på en studentdimissionsfest med människor i åldern 17 – 70 år. De yngre kunde största delen av 1960- och 70-talens klassiker utantill och de äldre gav järnet på dansgolvet till tonerna av exempelvis amapiano och elektronisk arabisk musik.

Jag spelade också nyligen på en firmas julfest och på en 40-årsfest - båda två slutade med Prodigy och stora applåder.

Det är bra att komma ihåg att punkarna redan fyllt 60 och techno-generationen är omkring 50. Det hörs i sättet att lyssna. Aldrig förr har 50-60-åringar varit så öppna som nu. All sorts musik ges ut i dag, från Django-jazz till disco eller chansoner till heavyrock.

Och det finns naturligtvis musik som har getts ut i år som jag tycker är värd att lyssna på.

Vem är DJ Bunuel? - Föddes 1962 i Helsingfors

- DJ, evenemangsproducent, musiker och programledare

- var Hurriganes DJ 1979-1982

- drog programmet Pick up på Rundradion 1984 och Fri Bas (programmet hette först DJ Bunuel med Måns Strömberg) på Radio X3M i slutet av 1990-talet

- har också arbetat som programledare på Radio Ettan, YLEQ, Lepakko Radio, Ambient Radio, Yle Radio 1 och Radio Helsinki

- en av grundarna av bandet Fat Beat Sound System

- Drev Bar Mary i Borgå tillsammans med Joakim Lybeck 1994-2007

- har gjort bakgrundsmusiken till otaliga barer och restauranger

- Drev Bar Mary i Borgå tillsammans med Joakim Lybeck 1994-2007

- har gjort bakgrundsmusiken till otaliga barer och restauranger

Amapiano stora överraskningen 2021

Trots att jag inte är för musikkategorisering är amapiano utan vidare för mig detta års stora genre. Den sydafrikanska house-genren uppkom i början av 2010-talet och har på senare år även tagit stor plats på de europeiska dansgolven.

På ett sätt har det överraskat mig (men egentligen inte alls) hur folk har reagerat på amapiano på mina spelningar. Det går hem som smör, oberoende av dansarens ålder eller bakgrund. ― DJ Bunuel, om musikstilen amapiano.

Amapianon är en pararell till nigerianska afrobeats. Det handlar om elektroniska beats och gemensamt är den ofta långsammare rytmen som är mera progressiv och djuptgående i amapiano. Man hör inflytande från både jazz och modern r’n’b utan att för den skull glömma sina rötter.

I amapiano hittas också lite saudade, saknad eller kaiho, vad man sen vill kalla denna mystiska känsla av saknad som kan höras i musik över hela världen. Men framför allt är det musik från Afrika där alla genrer tar influenser av varandra och blandas.

Bildtext Dj Bunuel tror inte på kategorier inom musik utan litar istället på rätt musik för rätt stund. Bild: Frida Lönnroos / Yle

Några exempel på Amapiano: Toya Delazi, Kamo Mphela, JazziQ, Mellow & Sleazy, De Muthuda, Kwiish SA, Ntokzin, Mas Musiq, Khanyisa, Busta 929, Gaba Cannal, Naira Marley, Focalistic, Kazba De Small. Låtarna är ofta samarbeten mellan flera artister.

På ett sätt har det överraskat mig (men egentligen inte alls) hur folk har reagerat på amapiano på mina spelningar. Det går hem som smör, oberoende av dansarens ålder eller bakgrund.

Musiksmakerna har förändrats.

Mitt sätt att lyssna på musik är mycket baserat på intuition. Skivorna jag listar här nedan är därför absolut inte undersökta och analyserade som det bästa detta år har gett, utan snarare en lista på musik som är värd att lyssna på i största allmänhet.

Personligen blev jag i år väldigt berörd av en skiva från 2000 där Bubbi Morthens sjunger Bellman på isländska.

Bildtext Bubbi Morthens sjunger bland annat Gamli Nói (Gubben Noak) på isländska Bild: Helgi Halldórsson / cc-by-sa-2.0

Musiken som påverkade mig 2021

Här är en del av den musik som berört mig under 2021, som för övrigt har varit ett väldigt produktivt år.

Jazz "och annat"

Det här är endast ett slick på ytan av det otroligt digra jazzutbudet i både Finland och utomlands. Jazz är för mig musik som skall vara i huvudrollen då man lyssnar på den, men även som bakgrundsmusik ger den mig ett sorts flyt och lugn.

Kategorin jazz är för mig väldigt odefinierbar, därför lade jag till “och annat”, så är jag befriad från ansvaret om vad som är vad.

Heikki Pohto – Pohto

Panu Savolainen & HKO dir. Jaakko Kuusisto – Kärki konsertissa

Helena Davidsson – Aldrig lika konstig och ensam igen

Arturo O’Farrill & his Afro Latin Jazz Orchestra – Virtual Birdland

Linda Fredriksson – Juniper

Trio X of Sweden – Trad. Arr

Maria Kvist Trio – Jämtlanssångerna

Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab

Cecilia Sanchietti: Postcard från Gamla stan

Menagerie – Many Worlds

Sons of Kemet – Black to the Future

Arttu Takalo – Levoton klovni

Timo Lassy – Trio

Timo Lassy & Teppo Mäkynen – Live Recordings 2019-2020

Koma Saxo – Live

Antti Lötjönen - Quintet East

Uusi Jazzi Klubi – Nilsiänkadun rauhansopimus

Oiro Pena - IMA

Edward Perraud – Hors Temps

James Brandon Lewis – Jesup Wagon

Elephant9 – Arriving of the New Elders

Alex Hamburger – And She Spoke

Milena Jancuric – Shapes and Stories

Avishai Darash – Quarantine Blues

Hot Heros & Janne Laurila - Nuotiosavua

De Beren Gieren – Animalcules

Wadada Leo Smith, Vijay Iyer & Jack DeJohnette – Sonnet for Billie Holiday

Foat, Heinola, Åkerblom - Gone to the Cats

Nathan Francis - NTQ

Floating Points, Pharaoh Sanders & the London Symphony Orchestra - Promises

Bildtext Saxofonisten Linda Fredriksson Bild: Iiris Heikka / Raitala

Klassisk människa och gitarr

Den här gruppen innehåller främst organisk musik, ganska "klassisk människa och gitarr". Det är så fascinerande att tiden vi lever i som sådan inte har ett enhälligt sound - istället är allt är tillåtet. I årets utgåvor hör vi hela popmusikens historia. Tidlöshet är dagens sound.

Enzo Enzo – Eau calme

Joe Vestich – Steal the Wind

Jackson Browne – Downhill from Everywhere

Johanna Iivanainen – Broken River

Kuuhullu – Ollaan täällä yksin

Color Dolor – Blurry Things

Eva+Manu – III

Robert Plant & Alison Krauss – Raise the Roof

Timo Kämäräinen - Blink and You Miss it

Hessu Pirhonen 4 – 4 by 4

Yona – Uni johon herään

Lyyti – Toiveet ja helyt

Van Morrison – Latest Record Project

Los Lobos – Native Sons

Zaz- Isa

Pekka Laine – The enchanted Guitar of Pekka Laine

Ellen Sundberg – Ett bloss för Bodil Malmsten

Joose Keskitalo – New Songs for Old Mofits

David Ritschard – Blåbärskungen

Thåström – Dom som skiner

Suad – Waves

Astrid Swan – D/other

Hiekka – Valo-olentoja

Arppa – Kinovalon alla

St. Vincent – The Melting Of The Sun

Jonas & I – Where from Here

Black Pumas – Black Pumas Expanded Deluxe

Constantine & The Call Operators - Constantine & The Call Operators

Dina ögon – Dina ögon

Daniel Lanois – Heavy Sun

Iro Haarla Electric Ensemble – What Will We Leave Behind

Bildtext Astrid Swan Bild: Pekko Vasantola/Aboagora

Tips: Lyssna på Sebastian Bergholms musikdokumentär om Astrid Swan på Yle Arenan.

Soul och dess släktingar

Samma sak råder här: tidlöshet.

Durand Jones & the Indications – Private Space

Curtis Harding – If Words Were Flowers

Bruno Mars, Anderson. Paak & Silk Sonic – An Evening With Silk Sonic

Niko Ahvonen – Tee-se-itse-mies

Rag’n’Bone Man - Life by Misadventure

Jesse Markin - Noir

Gabriels – Lifeline E.P. och Love and Hate in a Different Time E.P.

Asa & Bäänd II - Siemeniä

Det är så fascinerande att tiden vi lever i som sådan inte har ett enhälligt sound - istället är allt är tillåtet. ― DJ Bunuel

Elektronisk musik

Här är det i grunden frågan om elektronisk musik, men elektroniken är inte alltid i centrum, utan som en organisk del. Här finns också en del rap.

Galathea – Galathea

Jon Hopkins – Music for Psychedelic Therapy

Slowhill x Eggs – One Saxophone, Two Turntables and Three Letters

Kuna Maze – My Fish is Burning

Misha, en finländsk-ukrainsk producent som gett ut massor med olika samarbeten i år

Nate Smith – Kinfolk 2: See the Birds

Serpentwithfeet - Deacon

Tyler the Creator – Call Me if you Get Lost

Syster Sol - Anitya

Yeboyah – Perhosefekti

Hassan Maikal - Betonitarha

Little Sims – Sometimes I Might Be Introvert

Kalabrese – Let Love Rumple

Stiletti-Ana – I’m an Arpeggiator

Baby Blu – Serotoniini

Prequel – Love (Or I Heard You Like Heartbreak)

Web Web x Max Herre – Web Max

Oliver Koletzki – Made of Wood

Sofia Jannok -Lávvu

Jhelisa – 7 Keys V.1 0ch V.2

Bildtext Yeboyah Bild: Antti Haanpää / Yle

Världen utanför USA och Europa

Jag är väldigt överraskad hur liten den här listan blev - musik där världen utanför USA och Västeuropa hörs.

Celenka – Villoj Varsa

Peltomaa. Fraanje, Perkola - AER

Gájanas – Cihkkojuvvon

Ànnaámáret – Nieguid duovdagat

Natalia Lafourcade – Un Canto por México

Vis-à-vis – Obi Agye Me Dofo

Dobet Gnahoré – Couleur

Touré Kunda - Mouslai

Djamou Sangare & Idd Aziz – Lua EP och Tamá Row EP

Susana Baca – Palabras Urgentes

Vedan Kolod – The Tale of Igor’s Campaign

Bildtext Celenka består av Emmi Kujanpää, Jarkko Niemelä och Eero Grundström. Bild: Celenka / Venla Helenius

Singlar som lovar mycket för kommande album

Timo Räisänen – Blinkar blå feat. Amanda Ginsburg

Louie Blue – Good Time

Bobby Oroza – Stack the Deck

Tampo – Keumgang

Anis Kiitu – Kaunis / Kaihola

A77E – Längtan

Michael Kiwanuka – Beautiful Life

Tuomo – Never saw it coming EP

Kahil El’Zabar Quartet – Eddie Harris

Isaac Sene – N-sana

Toya Delazi – Teke

Rita Ray – No Greater Love

Ana Tijoux - Mal

Beirut – Fisher Island Sound

Dallaus - Tremolos, Angeles

Maskinen för Blues – Min tulpans blues

Natalia Castrillón – Lo Efimero

Fatmie Kouyate – Malala och Foli Kadi

moshimoshi – Igotlostinsidemyhead

Joakim Daal – Shelter

Elias Kovanko – Things That Might Have Been

Wilma Jää – Saatanan saalistaja

J.Emet Trio – Slumrande toner

Kokoko! - Donne moi

Sist men verkligen inte minst:

Pepe Deluxé – Phantom Cabinet vol. 1