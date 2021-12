Postombud i Ekenäs har lagret fullt av julpaket - näthandeln ännu livligare än i fjol

Näthandeln går het inför julen och postombuden har fullt upp med att hantera allt som kommer in. Hyllorna är fulla av varor som ibland kunde gå att köpa direkt av lokala företagare.

Inne i Ekenäs bildel och Marinboden är det fullt med kartonglådor, plastpåsar och andra paket som väntar på de personer som beställt varor via olika nätbutiker.

En diskret titt på de paket som finns prydligt uppradade längs väggen och i stora transportkärror, så kallade häckar, ger vid handen att många kommer att få böcker i julklapp, men det finns också en hel del mjuka plastpaket som tyder på att Ekenäsborna har beställt kläder från stora, internationella nätbutiker.

– Varje paket skannas in, hyllnumret skannas in och så går det in i ett system, som skickar ett meddelande till kunden, förklarar Ami Johansson helt kort hur det går till.

Hon är postombud och hit till hennes affär kommer paket från tre olika logistikföretag. Alla har olika system.

Lite beroende på varifrån paketet kommer så är mellan fem och femton personer inblandade innan det landar på vår hylla ― Postombud Ami Johansson

Mycket av hennes tid går till att plocka upp paket på hyllor, för att sedan leta rätt på de här paketen när kunderna kommer för att hämta dem. Ami Johansson har närapå militärisk ordning på hyllorna; med den mängd paket som anländer varje dag skulle det vara omöjligt att hitta något annars.

Den morgon Yle Västnyland besöker lagret i Ekenäs bildel och Marinboden är hyllorna inte riktigt fullproppade med paket, men så har inte den dagens paketleveranser hunnit komma heller.

Bildtext Varje dag kommer det runt tio fullastade transportkärror eller häckar med paket. Det betyder upptill 500 paket per gång. Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Bara några dagar svämmade lagret över av paket och Ami Johansson var tvungen att sätta ut ett meddelande på de sociala medierna där hon bad kunderna komma efter de varor de hade beställt.

– Det blev problem när folk inte kom efter sina paket. Jag förstår om man inte hinner komma efter jobbet, men om man lämnar varorna här en vecka och till och med två, så det förstår jag inte.

Uppropet fungerade, vilket är bra eftersom det strömmar in massor med nya paket varje dag.

– Det kommer cirka tio häckar varje dag och i en häck, beroende på paketens storlek, kan det finnas mellan tio och femtio paket, säger Ami Johansson.

Innan ett paket kommer till paketombuden har det gått via många händer.

Bildtext Den här morgonen har dagens paket inte ännu rullats in. Senare på dagen är hyllorna fyllda igen. Bild: Christoffer Westerlund / Yle

– Lite beroende på varifrån paketet kommer så är mellan fem och femton personer inblandade innan det landar på vår hylla, säger Ami Johansson.

Näthandeln har enligt Ami Johansson ökat lite jämfört med fjolåret.

Just i går uppmanade vi på Facebook att folk ska handla lokalt. Då finns det företag här också i fortsättningen ― Företagarordförande Henna Ljung

I fjol var ingen finländare vaccinerad mot coronavirus och många valde kanske att göra sina juluppköp hemma i soffan, spekulerar Henna Ljung, ordförande för Företagarna i Raseborg.

– Men nog har vi ändå kunder som kommer in i butikerna och tycker om att handla lokalt, säger Henna Ljung som har en syateljé och en affär för herrkläder.

Henna Ljung säger att fördelen med att bo i en liten stad som Raseborg är att folk har vågat röra på sig mera och gå i butiker, också under pandemitiden.

– Just i går uppmanade vi på Facebook att folk ska handla lokalt. Då finns det företag här också i fortsättningen.

Mycket som köps på nätet finns också i de lokala affärerna



Både Henna Ljung och Ami Johansson vet att mycket av det som finns inne i papplådorna och plastpåsarna på hyllorna inne i Ekenäs bildel och Marinboden är varor som också går att köpa i till exempel Ekenäs.

– Är det månne så att man inte hinner eller orkar gå in i en butik, funderar Henna Ljung.

Henna Ljung säger att företagarna i Raseborg måste bli bättre på att marknadsföra sig själva, berätta vad man kan erbjuda lokalt.

– Du har nog rätt Henna, vi borde vara mera framme, men som småföretagare sköter du allt, du står inte bara i butiken, säger Ami Johansson.

– Och nu under jultiden har du ännu mer stressigt som företagare, tillägger Henna Ljung.

Jag tror att coronan har gjort att människor som aldrig tidigare beställt på nätet har börjat göra det ― Postombud Ami Johansson

Näthandeln var stor redan före coronapandemin, men företagare Ami Johansson tycker sig ha sett ett uppsving de senaste två åren.

– Jag tror att coronan har gjort att människor som aldrig tidigare beställt på nätet har börjat göra det.

Postombudet i Ekenäs tar ledigt på julafton



Fram till och med 23 december kan man komma efter de paket man behöver till julen. På julafton har postombud Ami Johansson ledigt och butiken i Norra hamnen i Ekenäs är stängd.

Efter jul börjar rumban med varor som beställts och köpts via nätet och som kunderna av olika orsaker vill returnera.

Bildtext På julafton är det bara jultomten som delar ut paket i Ekenäs. Då har postombud Ami Johansson ledigt. Bild: Christoffer Westerlund / Yle

– Då får vi igen ta hand om paketen. Då är det faktiskt på kundens ansvar att se till att varan får returneras, också vart och hur den ska returneras. Den ska packas, ha en lapp på med retur eller en returkod. Det går inte bara att komma till disken och säga att varan ska sändas tillbaka, man ska själv ha koll på allt.