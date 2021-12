Vinterprataren Jonna Sundberg: Jag vill inte läsa om de fruktansvärda missförhållandena inom internationell adoption – men jag tvingar mig själv att göra det

Jonna vinterpratar öppet om hur hon och hennes man blev föräldrar genom internationell adoption. Om hur en föräldralös sydafrikansk flicka fick sin familj i Finland.

Det var en lång och krånglig väg för Jonna Sundberg och hennes man att bli föräldrar. I sitt vinterprat talar Jonna öppet om de utdragna och påfrestande fertilitetsbehandlingarna som pågick i flera år.

– Det var hormonsprutor, gynekologiska undersökningar, räknande av dagar, ovulationstest och läkarbesök där våra intimaste angelägenheter diskuterades. Hoppet, som väcktes och alltid krossades, säger Jonna.

De återkommande misslyckandena fick henne till slut att börja förakta sin egen kropp.

– Hur kan jag inte åstadkomma det naturligaste i världen - ett barn, tänkte Jonna för sig själv gång på gång.

Befruktningsbehandlingarna avbröts eftersom läkarna ansåg chanserna minimala. För paret Sundberg var följande naturliga steg internationell adoption. I sitt vinterprat berättar Jonna hur hon och hennes man blev mamma och pappa till en föräldralös 3-årig flicka i Sydafrika. I dag är hon en 9-årig skolflicka.

Bildtext Första träffen med dottern Lilla M, på barnhemmet i Ga-Rankuwa, nära Pretoria i Sydafrika. Bild: Privat

Efter att Jonna Sundberg och hennes man beslutat sig för att adoptera, började följande invecklade och tålamodsprövande process.

– Många av våra vänner har frågat varför adoptionsprocessen måste vara så lång och krånglig. Och visst var vi själva också frustrerade många gånger - tålamod har aldrig varit min starka sida, säger Jonna.

– Men det finns en anledning till utredningarna är noggranna i en adoptionsprocess.

Barn kipnappades och adopterades bort

Under de senaste åren har en härva av fruktansvärda missförhållanden och direkt brottslighet i internationella adoptioner nystats upp, bland annat i Sverige. Mödrar i fattiga länder, som till exempel Chile och Colombia, har vittnat om hur de berövats sina barn.

– Mammorna fick höra att barnen avled efter förlossningen. Eller så stals barnen i hemmet, på gatan och från dagis. Vad som hände med barnen fick föräldrarna aldrig veta, säger Jonna.

Med sorg och bestörtning har hon tagit del av berättelserna.

– Jag vill veta, men samtidigt ändå inte. Jag tvingar mig att läsa, men klarar endast små doser i taget. Det är ofattbart och fruktansvärt.

Hellre en tung adoptionsprocess än fusk och fiffel

På basis av det Jonna har läst handlar det mest om adoptioner som skedde för några årtionden sen.

– De nu vuxna adopterade är arga och ledsna, med all orsak! Det är till alla parters fördel att allt går rätt till och att adoptionen verkligen är det bästa alternativet för barnet, säger Jonna.

– Jag genomgår tusen gånger hellre en utdragen utredningsprocess, än tar risken att vi senare får veta att det förekommit oegentligheter i adoptionen. Att bli mamma har varit min hetaste önskan i åratal, men inte till vilket pris som helst.

Bildtext Lilla M var 3 år och 9 månader då hon flyttade till Finland med sina nya föräldrar. Bild: Privat

En adoption är alltid en känslig sak

Praxis och lagstiftning inom internationell adoption har lyckligtvis förändrats mycket under de senaste decennierna.

– Men trots att allt gått framåt, är det ett faktum att det är känsligt varje gång ett barn placeras i adoption. I bakgrunden finns alltid realiteten att någon har varit tvungen att avstå från sitt barn. Och barnet lever med traumat av att ha blivit övergivet.

För ett enskilt barn kan internationell adoption ändå vara en ny möjlighet och den enda chansen att få en familj.

– För oss var det så och jag känner oändlig tacksamhet över att det var just vi som blev en familj på det här sättet, säger Jonna.

Bildtext Familjen stannade i Sydafrika i en månad, för att i lugn och ro lära känna varandra och för att föräldrarna skulle bli bekanta med dotterns första hemland. Bild: Privat

Vegas vinterpratare sänds 27.12–31.12 vardagar kl. 10:03 och 18:03. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIK

Glen Hansard & Marketa Irglova: Falling Slowly

Jonna Sundberg: Min saknade

Ndlovu Youth Choir: South African National Anthem

Melody Gardot: If The Stars Were Mine

Vesala: Sinuun minä jään

Miriam Makeba: Pata Pata

Jukka Poika: Ikivihree

Master KG feat Nomcebo Zikode: Jerusalema