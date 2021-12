Pastor Markus Österlund: Min afghanska fosterson bröt ner mitt stenhjärta

Av en ingivelse gav han sitt telefonnummer till en ensam flyktingpojke och sa – ring mig om jag kan hjälpa dig på något sätt. Några månader senare var han ensamstående pappa till en 16-årig pojke från Afghanistan.

Nu vinterpratar han om att våga tappa fotfästet.

Markus Österlund har en lång och framgångsrik karriär bakom sig. I fjol lämnade han allt och blev pastor i Andreaskyrkan i Helsingfors.

– Det var nog mitt möte med den ensamma flyktingpojken som satte i gång processen, säger Markus.

Tidigare var han en rationell man som sällan visade känslor. Men efter att han blev ensamstående pappa till en tonårspojke från Afghanistan förändrades han.

– Det finns en bibelvers som jag känner igen mig i. Det står att våra stenhjärtan ska förvandlas till hjärtan av kött. Det var min son som bröt ner mitt stenhjärta och gjorde mig till en mjukis som ofta gråter.

Nu vinterpratar Markus om att våga falla och våga lita på att livet bär. Då kan vad som helst hända.

En kall januarisöndag för snart fem år sedan vandrade en ensam afghansk yngling in i Andreaskyrkan i Helsingfors. Det var lunch i kyrkan efter gudstjänsten och ynglingen satte sig bredvid Markus Österlund, som på den tiden ännu inte var pastor utan bara en vanlig församlingsmedlem.

Bildtext I mer än tio år jobbade Markus som folktingssekreterare. Här tillsammans med kocken Micke Björklund under ett av många jippon som ordnades för att stärka det svenska i Finland. Bild: Privat

– Vi åt lax i ugn och pratade en god stund, jag och Abbas, som jag väljer att kalla honom i det här sammanhanget. Han heter alltså egentligen något annat, säger Markus.

Abbas var redan på väg ut när Markus av en ingivelse sprang efter honom.

– Jag skrev ner mitt namn och telefonnummer på en papperslapp och sa: ”Ring mig om det finns något jag kan göra för dig”. Jag kunde aldrig ana konsekvenserna av min spontana handling, ler Markus.

Kom med människosmugglare till Finland

Abbas hade som 15-åring flytt ensam utan sin familj från Afghanistan och kom med människosmugglare via Ryssland till Finland. Det var det första EU-landet han registrerades i. Härifrån reste han vidare till Sverige där han landade i staden Tranås i Småland. I ett knappt år bodde han där, gick i skola och lärde sig flytande svenska.

– Men så grep Dublinkonventionen in. Finland var det första land han registrerades i och därför skickades han tillbaka hit strax innan julen 2016. Trots att han redan var rotad i Sverige, säger Markus.

En kopp kaffe som förändrade livet

I Tranås hade Abbas bott hemma hos paret Erik och Lena, som kom till Finland för att besöka honom och se hur han hade det efter sin tvångsförflyttning.

– När de undrade om det inte fanns någon här i Finland som kunde hjälpa honom, tog Abbas fram en skrynklig papperslapp ur fickan med mitt namn och telefonnummer, berättar Markus.

Erik googlade Markus och tyckte att han verkade pålitlig. Så de ringde upp honom.

– Snart satt vi alla och drack kaffe och där tog jag över stafettpinnen och blev Abbas stödperson, minns Markus.

Till en början var Markus stödperson för Abbas under hans kontakt med myndigheterna och intervjuerna på Migri.

– Vi träffades eller ringdes nästan varje dag och snart ville han flytta in hos mig. Så efter att jag blivit godkänd som fosterförälder hyrde jag ut min lilla lägenhet och hyrde en större bostad dit vid båda kunde flytta, berättar Markus.

– Han blev min son, jag blev hans pappa.

Bildtext Far och son, tillsammans med president Martti Ahtisaari. Abbas gjorde sin prao på Ahtisaaris byrå. Markus Österlunds och Martti Ahtisaaris samarbete utmynnade bland annat i Finlands första nationalspråksstrategi. Bild: Privat

Nyfamilj med flera religioner

I dag, fem år senare, är Abbas en vuxen, afghansk-finlandssvensk man som har flyttat hemifrån. Tillsammans har de fått kontakt med Abbas afghanska familj, som han länge trodde var död. I dag ser Markus sig som en del av en stor nyfamilj, med en mamma och två pappor.

– I vår familj är den ena pappan en konservativ muslim och den andra en kristen pastor. Det har inte varit lätt alla gånger. Men jag ångrar ingenting.

I dag vinterpratar han om att våga falla. Att förlora fotfästet för en stund – för att vinna livet. Han blev ensamstående pappa, men vågade också följa en gammal dröm och bli pastor i sin församling.

– Jag fick en del förvånade kommentarer om att jag downshiftat eller bytt ner mig. Och på ett sätt har jag faktiskt gjort det – ekonomiskt. Men annars ser jag det som ett lyft, säger Markus Österlund.

Vegas vinterpratare sänds 27.12–31.12 vardagar kl. 10:03 och 18:03. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIK

Lady Gaga & Bradley Cooper: Shallow

Darin: Ja må du leva

Audrey Assad: Be Thou My Will

Zahra Elham: Tu kai maye

Sarah Dawn Finer: Kärleksvisan

Alex Boyé: Baba Yetu

Joshua Bell & Frankie Moreno: Eleanor Rigby

Peter Jöback: Viskar en bön