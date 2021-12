Radioprataren Kjell Simosas: Jag vill inte offra mina aktiva år till att vara småbarnsförälder

Kjell Simosas vill inte planera sitt liv i tydliga delmål. Han följer hellre sin magkänsla och väljer att investera i sig själv, inte med pengar, utan med upplevelser. Han vill inte styras av samhällets eller andra människors förväntningar.

Kjell Simosas vinterpratar om viktiga första gången-upplevelser som har präglat hans liv, hur det egentligen gick till när han började jobba på Yle X3M och varför han inte vill göra upp en plan för sitt liv.

– Det är en lyx att bo i en hyreslägenhet och slippa låta ett banklån eller barn definiera mitt liv.

I sitt vinterprat berättar Kjell Simosas också om hur det gick till när han upptäckte metallmusiken, när han träffade sin allra äldsta barndomsvän Tommi som dog i sviterna av covid-19 och hur han har fått sitt smeknamn Kjell from Hell.

Redan som barn lärde sig Kjell Simosas att göra på sitt eget sätt. Han växte upp i en liten by på landet, där det var mörkt en stor del av året. Och ensamt, för en social och glad pojke som Kjell.

– Det fanns varken internet eller spelkonsoler, så man fick använda sin fantasi och käppar, stenar, gummiband och sådant. De bästa lekarna hade jag i mitt eget huvud.

Bildtext Det bästa med att börja högstadiet var att sociala Kjells kompiskrets exploderade och växte från 5 till 35 nya vänner. Här är Kjell 15 år gammal. Bild: Privat

“Livsplaner funkar inte för mig”

Kjell blev tidigt intresserad av musik och av människor. Under högstadiet upptäckte han det nya radioprogrammet Metallväktarna och började skriva brev till programledarna. Så småningom fick han börja göra intervjuer med olika band.

– Nu har jag jobbat på Yle X3M i 20 år, över halva mitt liv.

Han flyttade också från lilla Lindkoski till Helsingfors. Där bodde han först i en hyreslägenhet och sedan länge i en fin lägenhet i Rödbergen i centrala Helsingfors, med dyrt bostadslån och sambo.

– I dag bor jag i en hyreslägenhet med mina katter i lite ruggigare Berghäll och är hur nöjd och glad som helst. Jag har släppt alla förväntningar på hur livet borde levas.

Kjell har aldrig gillat att planera sitt liv.

– Jag har aldrig velat planera enligt min ålder - i stil med när jag är 30 ska jag vara gift, när jag är 35 ska jag ha barn... Det fungerar inte för mig.

Bildtext Kjell grundade punkbandet Bob Malmström tillsammans med några goda vänner när han var 28 år. Drygt 10 år senare har de haft över 300 spelningar i tre världsdelar. Bild: Jarmo Hänninen

Magkänslan måste få styra

Kjell Simosas har valt att leva sitt liv i stunden. Han vill vara fri att resa, jobba och uppleva som han vill och när han vill, utan att behöva fråga någon eller förhålla sig till andra människor.

– Jag måste få leva mitt liv nu. Speciellt under de här aktiva åren, när jag ännu orkar göra saker jag är intresserad av. Det kanske låter själviskt, men jag vill göra saker som jag gillar. Jag har valt att investera i mig själv, inte när det gäller pengar, utan upplevelser.

Det har blivit många intressanta, spontana resor, möten och upplevelser.

– Vill jag skaffa barn för att det hör till? Vill jag offra mina aktiva år till att vara småbarnsförälder, när jag istället kan göra annat som att festa eller resa? Kanske inte.

Kjell har funderat mycket på sina val.

– Det kan hända att jag kommer att ångra mig, men jag vill inte fundera på hur jag kommer att ha det som 55-åring.

Bildtext Kjell Simosas i sitt rätta element, där han bland annat tillbringade 66 timmar och 6 minuter i ett sträck under Näsdagsinsamlingen i november. “En oförglömlig upplevelse”. Bild: Yle

Vegas vinterpratare sänds 27.12–31.12 vardagar kl. 10:03 och 18:03. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

