Julevangeliet på kariska: "Ni kåmmär ti å hitt en nyföddär ongi!"

De va då såm tcheisar Aogostos hitta på at allihoopa sko måddas liksåm skattskriiv si liite.

De va liksåm den förstaste skattskriivningin i hela väärdn å dåm hålld de nä dendä Roomärska långhååra va högstaste hönsse i byyn.

Då laga byyboona iveegsi ti bankhöörne för å skattskriiv si jo.

Dendä Jooseff såm e åta Davids lårttar laa iveeg från Naasare enda ti Daviidsstaad, Betlehem förå skattskriiv si liksåm tisammans me hoggi sitt Maria såm ti råga på allt va på smelln.

Ondärtiidn dåm va där så föddes Marias förstaste påjk.

Hon linda in an i en filt, la an i en tåkåndä krobba näit de fanns nån leedigär paikka meera på vandrarhemme iti.

Nestan ongifäär i sama knuutar låå de några karisgibår o vakta fåårena sina mitt i nattn.

Å sini mittialltt börja de lyysa irontt dåm. Däär sto en riktigär engel å kytta på dåm, å dåm ble liksåm lite skraija ååsi.

Dåå saa dendä riktiga engeln: Taain de longt bara, fö ja har myky gooa nyheetär åter. Den bord gleedär allihoopa.

De föddes en frelssare åtär idaa i Davidsstaadn, Messias, Härrn.

Å teckne att ni ha hitta rett e: Ni kåmmär ti å hitt en nyföddär ongi såm e inlindagär å liggär i en krobba.

Å mittii dedä ståhejje så kåm de en kasa me eeknesbor å berömd dendä diit åppe me å sejj: An e ganska horja ååsi diit åppe, å freed på joordn åt dåm såm han liksom ha valt uut.

Eftär att englana hadd flygi iveeg så sa gåbbana åt varann: Vi pyysär iväg ti byyn å kyttar va de e såm ha hentt riktit på riktit.

Karisgibåna laa föttren på ryggin å däär hitta dåm Jooseff me hoggi sitt å lillongin såm låå i en krobba.

Då beretta gibåna at de läär ska ha talats på byyn. Å de stemd jo liksåm ti pongt å pricka jo.

Alla såm va intråmaga ondär taaki ble me monn åppe när gibåna börja å berett juttun såm dåm hadd höört på byyn.

Maria ble liksåm liite möörär å glaadär ååsi.

Karisgibåna laga him si tibaaks ti fåårena sina. Dåm prepla åm han dit åppe å håka att ryktena dåm höörd på byyn va jo tilåmee rikit riktiga jo.