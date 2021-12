Stänger Premier League ner? Är Boxing Day-fotbollen i fara? Käglorna faller snabbt när coronakaoset har satt England i gungning: "Antalet smittade slår genom taket"

Hälften av helgens Premier League-matcher är strukna. Coronasmittan sprider sig som en löpeld och nu viftar tränare för att ta en paus – då säsongens mest intensiva skede med fyra ligaomgångar väntar.

De mörka molnen har hopat sig i hastig takt över Fotbollseuropa – och framför allt över England.

Utbrotten av coronasmitta sprider sig snabbt i Premier League-klubbarna, och hittills är ligan uppe i nio framflyttade matcher på några dagar på grund av smittsiffrorna.

Här är matcherna som inte spelats – och de fem drabbningar som hittills har stämplats som framflyttade under helgen:

12 december: Brighton–Tottenham

14 december: Brentford–Manchester United

15 december: Burnley–Watford

16 december: Leicester–Tottenham

18 december: Manchester United–Brighton, Southampton–Brentford, Watford–Crystal Palace, West Ham–Norwich

19 december: Everton–Leicester

Med hälften av matcherna i helgens omgång strukna höjs också röster för att blåsa av och hålla en paus. Ställ in matcherna fram till jul, tycker Brentfords tränare Thomas Frank.

– Ställ in ligaomgången till helgen och matcherna i ligacupen nästa vecka. Det skulle ge alla åtminstone en vecka för att agera och bryta mönstret. Antalet smittade slår genom taket i alla klubbar, alla har samma problem, säger Frank enligt The Guardian.

– Det är viktigt att fotbollen kan fortsätta. Omikronvarianten sprider sig över världen och vi måste göra det vi kan för att skydda oss.

Bildtext Thomas Frank röstar för en Premier League-paus. Bild: imago images/PA Images/ All Over Press

Talande för Brentfords pressträff var att Frank mitt under den fick reda på att hans lag har totalt tretton positiva (spelare och ledare) just nu.

Brighton, inblandat i två av de uppskjutna matcherna, hade gärna sett att gårdagens möte med Wolverhampton hade flyttats fram. Brighton är också drabbat av coronafall.

– Jag är tveksam till hur länge vi kan hålla på så här. Vi vill fortsätta spela fotboll, men hälsan går först. Vi har blivit påverkade av det snabbt och om det fortsätter måste vi överväga att ställa in, sa tränaren Graham Potter enligt BBC.

Få tillgängliga i Man United

Den engelska fotbollen har skruvat upp coronasäkerheten med fler tester och munskydd, men siffrorna talar sitt tydliga språk. Antalet fall växer och det noterades rekord den gångna veckan – och just nu verkar storklubben Manchester United vara allra värst drabbad.

Under torsdagen fortsatte rapporteringen om nya fall i United. Enligt bland annat The Guardian ska nye tränaren Ralf Rangnick bara ha sju tillgängliga a-lagsspelare just nu.

United har också stängt sin träningsanläggning tillfälligt.

Leicester var tvunget att ställa in spel mot Tottenham på torsdagen efter flera positiva test, och även Chelsea är drabbat. Londonlagets match mot Everton ska ändå spelas.

Under torsdagskvällen bekräftade Liverpool att Virgil van Dijk, Fabinho och Curtis Jones är bortplockade på grund av coronasymptom.

Inga planer på att stänga ner

Läget ser väldigt oroväckande ut och man kan fråga sig hur det ska kunna spelas fyra ligaomgångar under de två kommande veckorna. Blir den anrika Boxing Day-fotbollen på annandag jul av?

Åtminstone har Premier League-ledningen inga planer på att sätta stopp – trots att halva helgens omgång är struken.

"Trots att vi ser ett växande antal smittade är det ligans målsättning att fortsätta med det nuvarande matchprogrammet i den mån hälsoläget tillåter", säger ligan i ett uttalande.

Samtidigt är ett stort antal matcher under lördagen i de tre serierna under Premier League framflyttade.

BBC rapporterar dessutom att en fjärdedel av spelarna i de här serierna inte har tänkt vaccinera sig mot coronaviruset. Just nu är 59 procent av spelarna fullvaccinerade.