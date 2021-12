Tio timmars resa i bil var en usel uppladdning – Tero Seppälä missnöjd med det mesta efter sprinten: "Om vi också hade möjlighet att flyga..."

Sprint, herrar:

1. Johannes Thingnes Bø, NOR 23.30,3 (0)

2. Eduard Latipov, RUS + 7,2 (0)

3. Filip Fjeld Andersen, NOR + 18,2 (0)

4. Quentin Fillon Maillet, FRA + 21,2 (1)

5. Sturla Holm Lægreid, NOR + 24,5 (0)

6. Anton Smolski, BLR + 26,5 (0)

---

31. Tero Seppälä, FIN + 1.34,9 (1)

70. Olli Hiidensalo, FIN + 2.26,0 (2)

79. Joni Mustonen, FIN + 2.43,3 (2)

Seppälä åker i lördagens jaktstart. Hiidensalo och Mustonen kvalade inte in till det loppet.