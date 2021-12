Herola i superb spurtform på Ramsaus "rallybana" – klagade på konkurrenternas kraftlöshet efter säsongens första pallplats: "Kändes som gångfart"

1. Jarl Magnus Riiber NOR 24.02,0

2. Vinzenz Geiger GER +28,0

3. Ilkka Herola FIN +31,9

4. Johannes Lamparter AUT +32,0

5. Terence Weber GER +34,4

6. Espen Björnstad NOR +37,5

7. Akito Watabe JPN +39,5

8. Julian Schmid GER +43,9

9. Mario Seidl AUT +52,3

10. Jörgen Gråbak NOR +53,2

17. Eero Hirvonen FIN +1.22,8

26. Arttu Mäkiaho FIN +2.02,6

40. Otto Niittykoski FIN +3.53,4