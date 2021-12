"Människor jublade försiktigt, läppjade på sina drinkar och bandet exploderade av glädje, energi och gemenskap" – Vi listar de bästa upplevelserna från kulturåret 2021

Hur var kulturåret 2021? Vilken var den största kulturella händelsen under året som gått och vad kan vi se fram emot inför det nya året?

Vi bad några av Svenska Yles kulturredaktörer gräva i minnet och plocka fram det som på riktigt gjorde intryck och avtryck 2021 inom film, musik, litteratur och drama.

Berätta gärna själv också vilken kulturupplevelse som gjorde intryck på just dig! Skriv i kommentarsfältet under artikeln.

Anne Hietanen, kulturredaktör

Bildtext Anne Hietanen rekommenderar boken Autisterna - om kvinnor på spektrat av Clara Törnvall. Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

1. Hur var ditt kulturår 2021 rent allmänt?

Jag har mest lyssnat på ljudböcker, kanske till och med lite för mycket. Snart måste jag avvänja mig från dem så att jag klarar av att göra saker utan att ha en ljudbok i öronen.

2. Vilken var den största kulturhändelsen under året för just dig?

"Clara Törnvalls Autisterna - om kvinnor på spektrat" var mycket stark. Jag lyssnade på den som ljudbok men har redan nu gett bort tre exemplar i fysisk form till personer som jag tror kommer att gilla den.

Boken handlar helt enkelt om kvinnor och autism. Den är mycket allmänbildade kulturhistoriskt med framförallt informativ om psyket och hjärnan. Boken hjälper att förstå omvärlden lite bättre och kanske sig själv också. I mitt trapphus bor exempelvis en man som aldrig hälsar på mig och vägrar se mig i ögonen. (Tack vare boken har jag förstått att han helt enkelt inte vill hälsa och att det inte beror på mig.)

3. Vad ser du fram emot 2022?

Mera läsning! Och lyssning! Jag har ännu inte läst något av årets nobelpristagare Abdulrazak Gurnah men både Paradiset och Efterliv kommer på svenska som ljudböcker nu på mellandagarna så jag antar att året börjar med Gurnah i öronen.

Tips: Lyssna på Annes serie Kroppen och livet på Yle Arenan.

Lasse Grönroos, musikredaktör, programledare för Grönroos garage

Bildtext Lasse Grönroos har lyssnat mycket på rockband med tuffa kvinnor som sparkar röv. Bild: Eva Lingon/Tage Rönnqvist

1. Hur var ditt kulturår 2021 rent allmänt?

Jag var galet sugen på att få gå på gig igen men det var förstås svagt på den fronten. Liksom många andra spenderade jag istället mer än vanligt med tid i replokalen med mina band och man får väl tacka coronan för att vi skapat så mycket ny musik i lockdown.

Mitt musiklyssnande handlade ganska långt om långa promenader med musik i hörlurarna. Ganska skön och koncentrerad lyssning faktiskt.

Det gångna året har jag lyssnat speciellt mycket på rockband med tuffa kvinnor som sparkar röv. Det dyker upp bra kvinnliga rockare som svamp efter regn just nu, framförallt i USA. Till exempel L.A. Witch, Starbenders, Amyl and the Sniffers och The Velveteers.

Övriga kulturupplevelser var förstås böcker. Allt från Märta Tikkanens dikter till scifi, Crawford, Westö och Smack-biografin.



Den senaste James Bond-filmen No Time to Die var också en fullträff.

2. Vilken var den största kulturhändelsen under året för just dig?

Jarkko Jokelainens biografi "Smack - Kuolemaantuomitun laulu" över bandet Smack läste jag med andakt. Jag älskar bandet, men har aldrig varit så insatt i bandets eller sångaren Claudes tragiska historia. En välskriven och gripande musikbiografi över Finlands nästbästa band!

3. Vad ser du fram emot 2022?

Jag hoppas allra mest att de gig jag har inbokat i kalendern faktiskt blir av. Bland annat Kiss i Arenan, Iron Maiden på Rockfest i Hyvinge, Knotfest i Åbo, Elton John i Arenan.

Med morsan ska vi gå på Engelbert Humperdinck i Kulturhuset. "Enge" är ju 85 jordsnurr vid det här laget och vi har platser på första raden. Och så ser jag förstås fram emot att få uppträda själv också 2022.

Jag skulle hoppas att bandet Starbenders ger ut en ny skiva 2022 och eftersom allt var bättre förr så väntar jag på Guns n' Roses jubileumsutgåvor av Use your illusion-skivorna.

Tips: Lyssna på Grönroos garage på Yle Arenan!

Silja Sahlgren-Fodstad, filmkritiker, programledare för Kulturpodden

Bildtext Silja Sahlgren-Fodstad imponerades av Stadsteaterns uppsättning av Så som i himmelen Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

1. Hur var ditt kulturår 2021 rent allmänt?

2021 var ett år fyllt av glädje över det inhemska film och tv-utbudet. På bio imponerades jag av både Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia och Kupé nr 6 och i serieform blev jag förälskad i Aikuiset (Vuxna).

2. Vilken var den största kulturhändelsen under året för just dig?

Den största kulturhändelsen var att äntligen kunna gå på teater igen! Stadsteaterns uppsättning av "Så som i himmelen" var ett glädjepiller på många plan.

3. Vad ser du fram emot 2022?

Ser fram emot den inhemska filmens internationella resa år 2022 - på både galor och festivaler.

Mitt musiklyssnande handlade ganska långt om långa promenader med musik i hörlurarna. Ganska skön och koncentrerad lyssning faktiskt. ― Lasse Grönroos

Marit Lindqvist, litteraturredaktör och -kritiker, medverkar i Kulturpodden

Bildtext Marit Lindqvist har lyssnat på den svensk-danska jazzsångerskan Anna Kruses album Barndomsträd. Bild: Yle/Barbro Ahlstedt

1. Hur var ditt kulturår 2021 rent allmänt?

Både professionellt och privat är det framför allt böcker som fyller såväl mina tankar som mitt skrivbord och nattduksbord. Men vid sidan av läsning har jag glatt mig åt att kunna ta del av några fina musikaliska, dramatiska och filmatiska upplevelser IRL – det har känts omvälvande och befriande, som en pånyttfödelse, en gåva.

2. Vilken var den största kulturhändelsen under året för just dig?

Den svensk-danska jazzsångerskan Anna Kruse har spelat in ett flertal album med egna tonsättningar av Edith Södergrans dikter. I höstas släppte hon albumet ”Barndomsträd” där såväl stråkensemblen Who Killed Bambi som skådespelaren Stina Ekblad medverkar. Helheten blir en spännande och oförutsägbar resa in i Södergrans mångskiftande värld.

3. Vad ser du fram emot 2022?

Jag ser fram emot att få ta del av många överraskande och omtumlande berättelser och upplevelser.

Johanna Grönqvist, film- och tv-kritiker

Bildtext Johanna Grönqvist berördes av Juho Kuosmanens hyllade film Hytti nro 6 (Kupé nr 6) Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

1. Hur var ditt kulturår 2021 rent allmänt?

Mest har det varit filmer och tv-serier i hemmasoffan och en enorm glädje då man igen kunde gå på bio. Det är något alldeles speciellt att tillsammans med andra i biomörkret uppleva, känna och dela en filmupplevelse.

2. Vilken var den största kulturhändelsen under året för just dig?

En film som var känslig och rolig, som berörde och lyfte var Juho Kuosmanens hyllade Hytti nro 6 (Kupé nr 6). En berättelse om ungdom och längtan, om tafatthet och äventyr. En film som till och med fick en att tro att man kände doften från våta och svettiga kläder i en varm kupé och smaken var ljummet brännvin på läpparna. En underbar tolkning av Rosa Liksoms roman med samma namn.

Läs gärna min kollega Silja Sahlgren-Fodstads recension av Hytti nro 6 här: Kupé nr 6 – en tågresa som gör en lycklig

3. Vad ser du fram emot 2022?

Att "porten til Riget er begyndt at åbne sig". Lars von Triers kultserie Riget återuppstår och får en fortsättning Riget Exodus. Så det gäller att vara beredd att "tage det gode med det onde".

Att efter en paus på över ett år få vara del av en live-publik var helande och hisnande ― Jessica Edén

Sebastian Bergholm, musikdokumentarist

Bildtext Sebastian Berholm minns Bad Saunas spelning i juni som en av årets absoluta höjdpunkter. Bild: Barbro Ahlstedt / Yle

1. Hur var ditt kulturår 2021 rent allmänt?

2021 var året då mitt mångåriga projekt att inte lägga tid på tråkiga filmer eller poddar som bara fördrev min tid utan att ge den mervärde äntligen började realisera sig. Jag har läst Tatjana Brandts nya essäer, Stefan Zweigs vemodiga och klarsynta avsked till Europa, Världen av igår, skriven 1942, lyssnat på olika artister från Västafrika och sett Tuareg-bandet Tamikrest uppträda i Finland.

Kanske handlade allt om att låta hela världen flyta in i mitt lilla egna blodomlopp?

2. Vilken var den största kulturhändelsen under året för just dig?

Dagen innan midsommar var kokhet och Helsingfors badade i ljus. Bara någon månad tidigare hade regeringen viftat med ett möjligt utegångsförbud men nu var det sommar och indiebandet Bad Sauna uppträdde på Musikhusets terrass. Människor jublade försiktigt, läppjade på sina drinkar och bandet exploderade av glädje, energi och gemenskap. Inget i ett fint, men ovanligt, kulturår överträffade den upplevelsen där och då.

3. Vad ser du fram emot 2022?

War on Drugs i sitt högform i Ishallen i Helsingfors i mars är något jag verkligen ser framemot. Nya albumet I don´t Live Here Anymore är melankoli i sin ljuvaste form. Nick Cave and the Bad Seeds på Flow är också straffbart att missa eftersom Caves musik varit så närvarande i min familj under de senaste åren, speciellt genom lugna och vackra "coronaalbumet" Carnage.

Tips: Lyssna på Sebastians musikdokumentärer på Yle Arenan.

Jessica Edén, regissör på Svenska Yle Drama

Bildtext "Jakob Höglunds regi tog fullkomligt andan ur mig", skriver Jessica Edén om föreställningen Niin kuin taivaassa (Så som i himmelen) Bild: Barbro Ahlstedt

1. Hur var ditt kulturår 2021 rent allmänt?

Första halvan sög. Jag längtade helt vansinnigt framför allt efter att få sitta i en teatersalong igen. Att från sidan följa med alla kulturarbetare vars jobbtillfällen gång på gång drogs in var också hemskt.

När covidintyget infördes och salongerna började öppna märkte jag - till min egen överraskning - att det jag törstade allra mest efter var musikaler. På en och samma dag skaffade jag biljetter till Jesus Christ Superstar, till Phantom of the Opera och till två föreställningar av Niin kuin taivaassa - eftersom jag hade så bråttom att jag inte orkade vänta fem minuter på att min familj skulle svara vilkendera dagen som passade.

Jag brände upp en ganska stor del av min månadslön den dagen, men det var det värt.

2. Vilken var den största kulturhändelsen under året för just dig?

Jag måste få nämna två: Den första när min musikerson och hans kolleger, som en mild demonstration med munskydd på, spelade på Riksdagshusets trappa i mitten av april. Att efter en paus på över ett år få vara del av en live-publik var helande och hisnande.

Och den andra: Helsingfors Stadsteaters Niin kuin taivaassa, det vill säga Kay Pollaks, Carin Pollaks och Fredrik Kempes Så som i himmelen. Jag hade sett samma föreställning på Oscarsteatern i Stockholm och trodde att jag visste vad som väntade, men Jakob Höglunds regi tog fullkomligt andan ur mig.

Och sen tänker jag ännu nämna en tredje: Alla gånger under hösten jag satte mig ner i en teater- eller konsertsalong och känt den gemensamma, vibrerande, fysiska förväntan och saligheten, hos varenda en i publiken, att åter få sitta där tillsammans.

3. Vad ser du fram emot 2022?

Att kulturarbetarna på något sätt ska kunna få fortsätta att arbeta inför en levande publik. Att min son ska ha lika många spelningar som under hösten 2021. Att jag själv ska kunna gå på alla teaterföreställningar jag längtar efter.