NHL-kolumnen: God Jul Kevin, Sebastian, Anton och några till – här kommer en försändelse med rykande färska julklappsrim

Nu är det jul igen och även NHL-proffsen sitter hemma och väntar på julgubben. Bland alla paket som droppar in genom skorstenarna, eller på mer nordiska sätt, hittar några utvalda finländska spelare presenter med tillhörande julklappsrim.

I Yle Sportens NHL-podd tar redaktionens NHL-tomtar Mattias Simonsen och Anders Nordenswan den här veckan ut målvakterna och backarna till Lejonens OS-lag.

NHL-hösten utmynnar i ett mer eller mindre totalt coronakaos som sätter enorm stress på alla inblandade. Extra tungt kan det säkert bli för icke-nordamerikanska spelare som är en halv värld ifrån familj och släkt och bara kan drömma om en jul på hemmaplan.

Julhelgen ger i alla fall några dagar tid att vila själ och kropp. Då ska NHL-kolumnen passa på att komma ihåg några utvalda ”av de våra” med julklappar och tillhörande rim – de kanske aldrig når fram, men det är tanken som räknas.

Kevin Lankinen

Guldhjälten från VM i Bratislava trodde och hoppades att han efter sina fina tag säsongen 2021 skulle få förtroendet som Chicagos förstaval i målet. I somras gjorde ändå Blackhawks kontrakt med färska Vezinavinnaren och levande legenden Marc-André Fleury.

Bildtext Lankinen har delat på ansvaret med Marc-André Fleury. Bild: Dennis Wierzbicki-USA TODAY Spor

Storstjärnan och uttalade förstavalet Fleury har fått stå nästan dubbelt så många matcher som Lankinen. Gentlemannen Lankinen är inte den som sätter skeppet i gungning och har inte släppt några klagomål ur munnen. Men den som tror att han inte skulle vara frustrerad tar nog fel.

Let’s Play Hockey Kevin!

Visst harmar det att sitta i full mundering och bänken nöta

Att bara bita samman och sin egen roll så bra som möjligt sköta

För fast han den där Marc-André är både sympatisk, yster och vig

så sitter det nog bra med ett paket som kommer fyllt med speltid

Sebastian Aho

Själen i Carolinas spel, förstacentern Sebastian Aho, drabbades precis före jul av covid-19. Innan det hade han varit totalt omöjlig att stoppa och nästan på egen hand fixat att Hurricanes tog fulla sex poäng i sina tre första matcher på bortaturnén i Kanada.

Som tur var har Aho fått lämna karantäntillvaron i Vancouver och kan fira julhelgen i sitt USA-hem. Efter hotelldöd och gränsprocedurer sitter det säkert bra för hockeyprofessorn att ta lite distans till allt på hemmasoffan, kanske framför en öppen brasa.

Take it easy Sebastian!

Ja, vem vill väl få en pinne djupt in i näsan pressad?

Att dessutom testa positivt, det om nåt gör en stressad

Men nu är det dags att glömma viruset samt livets andra griller

och koppla loss från allvaret med en årgång av Tex Willer

Jesse Puljujärvi

Äntligen har det blivit ordentlig islossning för Jesse Puljujärvi. Tonårsstjärnan som på några månader vann guld i både JVM och U18-VM efter dominerande insatser fick en ordentligt motig start på karriären i NHL. Så svår att han lämnade allt bakom sig och återvände hem.

Tvivlarna var många och mer än en expert var färdig att dra kryss över stortalangens framtid i världens bästa hockeyliga. Men Jesse – och Edmontons GM Ken Holland – ville annat. Förra säsongen gav redan löften och nu ler hockeylivet i Edmonton lika brett ”Pulju” själv.

Merry Christmas Bison King!

”Mjölktåget tog Jesse”, sa mången som tror sig mycket veta

Lätt att vara besserwisser och titta längs sin egen näsa

Men som en vinnare du kom igen och knäckte varje mur

Bragden den är tammetusan värd en egen bisontjur

Anton Lundell

Även Anton Lundell lämnade juniorhockeyn bakom sig som världsmästare i två olika åldersklasser. Han hann dessutom vinna JVM-brons och silver i herr-VM innan flytten till Nordamerikas södra spets.

Till motsats från Jesse Puljujärvi tog Lundells NHL-karriär full fart från första dagen. HIFK-adepten spelade in sig i Floridas högkvalitativa NHL-trupp direkt – och det dessutom som center. Speciellt hans imponerande spel i boxplay och som forecheckare borde göra honom till stark Calder-kandidat.

Du med Anton!

En nystart där i staten mest känd för apelsiner

Farmarliv och klapp på ryggen: ”vänta på att tiden lider”

Den som sådant trodde har helt och hållet tappat fejset

Men månne inte tomten vet att fixa Anton med i Calder-racet

Bildtext Anton Lundell har tagit för sig i världens bästa hockeyliga. Bild: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports/AOP

Roope Hintz

”Ruupe” kallas den Ilves-fostrade speedkulan både i vilda västern och i vårt kära västra grannland. Kärt barn har råd med många namn och visst kan uttalet av finska språkets vokaler vara en svår bit att hantera för utomstående.

Svårhanterat för många är nog också Roopes hemlandskaps kulinariska korvspecialitet. Har man däremot vuxit upp i Tavastland och shoppat på torget i Tammerfors är den svarta bloddelikatessen närmast ett måste – i ur och skur och när man firar jul.

Låt julen smaka Roope!

”Don’t mess with Texas”, sägs det där i dina nya knutar

Ibland önskar man att dom på självbelåtenheten prutar

Lite allmänbildning skulle inte skada Joe, Bill och vad dom nu heter

att till exempel lära sig hur man smaskig blodkorv tillverkar och äter

Mikael Granlund

När säsongen 2021 körde igång i januari kändes det som att Mikael Granlunds NHL-karriär var på väg utåt, eller åtminstone stampade på stället. Och det var fel ställe. Den forne juniorstjärnan var verkligen inte högt uppe på rankingen när ”alla tiders Lejonlag” skissades upp för OS i Peking.

Våren och speciellt slutspelet visade ändå att ”Granny” är på gång. Och den här hösten är han bättre ån någonsin. Receptet är en coach som flyttat Granlund tillbaka till centerpositionen och den mogna självsäkerheten hos en 30-åring. Bara att hålla huvudet kallt – eller varför inte varmt.

Skippa tomteluvan Mikael!

Zorromål och VM-guld gjorde dig till frimärkskille

det minns vi alla: superjunioren, MG 64, vilket hockeysnille!

Nu är pojken pappa, hemmet stavas NHL och kraven blir allt tuffare

Ingen stress når ändå fram när huvet skyddas av en äkta ludiskuffare

Bildtext En mogen Mikael Granlund glänser i Nashville. Bild: Danny Wild-USA TODAY Sports

Kaapo Kakko

Kaapo Kakko visade redan som 18-åring i herr-VM i Bratislava att han har alla verktyg som krävs för att vara en avgörande spelare på vilken nivå som helst. Därifrån framåt har det bara varit en fråga om att mogna som idrottare. Både mentalt och fysiskt.

Åbosonen är fortfarande bara 20 år ung och börjar så småningom att närma sig sin potential. Fortfarande krävs ändå arbete med skridskoåkningen, med den hektiska atmosfären i staden som aldrig sover – och kanske med att fundera på puckhanteringsredskapet.

It’s up to you, Kaapo!

New York, New York, en stad där allt är rätt så stort

Om du lyckas där är världen din och livet går som smort

Men som du märkt är vägen gropig, det visste även Frankie Boy

Baby steps, en dag i sänder, försök med längre klubba, fast på skoj

Till dig bästa läsare

I dessa dagar borde du och jag och moster vara glad

Tyvärr tycks världen för det mesta leverera Murphys lag

Men julens gåva kanske ändå går att hitta riktigt nära

Titta upp och se omkring dig: hoppas det du ser är dina kära

God jul!