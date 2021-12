Det är svårare att få tag på alkohol i Sverige än i Finland – och det gillar svenskarna: "En solidaritetstanke"

Sverige ser inte ut att gå i Finlands fotspår då det gäller starköl i matbutiker. Endast ett riksdagsparti stöder en liberalare linje, och svenskarna verkar nöjda med sin restriktiva alkoholpolitik.

Vill du köpa alkohol i butik i Sverige en lördag får du skynda dig. Klockan 15 stänger Systembolaget och långt innan stängningsdags kan köerna vara långa. I matbutiken får du endast köpa folköl (max 3,5 % alkohol) och för att köpa alkohol från Systembolaget måste du vara 20 år eller äldre.