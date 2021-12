Emma Böhme och hennes söner är nöjda med Borgå jultorg: "Vi har varit här flera gånger - ännu mer program skulle vara roligt nästa år"

Både besökare, försäljare och Borgå stad är nöjda med hur jultorget i Borgå har fungerat. Tanken är att jultorget får en fortsättning nästa år, och de personer Yle Östnyland pratar med är eniga. Jultorget borde bli ännu större och bättre.

– Hej mamma! Titta mamma!

Den bitande vinden och måndagskvällens temperatur på -10 grader hindrar inte glada barn som åker karusell från att vinka ivrigt.

Företaget Tivoli Sariola, som samarbetar med Borgå stad, har haft karusellen sedan 1950-talet, och den är populär också på Borgå jultorg. Många familjer tar sig mer än en åktur i den avgiftsfria attraktionen som staden bjuder på.

Kättingarna i karusellen skramlar just så härligt som de ska. Medan de små ivrigt bänkar sig i gungorna längst ut, där farten är som bäst, verkar vissa vuxna mer återhållsamma i valet av gunga.

En del vuxna väljer faktiskt att inte alls utmana ödet, utan håller sig på stadig mark där man kan undvika att bli alltför snurrig.

Bildtext Tappra besökare trotsar vinterkylan. Karusellen har snurrat på i jämn takt under Borgå jultorg. Bild: Katarina Lind / Yle

Jultorget i Borgå ordnas för första gången i år, och det har varit öppet sedan den 20 november. Sista chansen att julhandla och åka karusell är i kväll, tisdag fram till klockan 20.

För Emma Böhme och hennes fyra och sex år gamla söner har jultorget varit ett kärt besöksmål. De har redan varit här flera gånger.

– Det har varit jättefint, och roligt att försäljarna har bytts ut. Det har varit bra med variation, speciellt för oss som varit här flera gånger.

"Större och mer evenemang"

Pojkarna har tyckt absolut bäst om karusellen, och då Yle Östnyland frågar mamma Emma Böhme om jultorget borde ordnas också nästa år blir det ivriga ja-rop från gossarna.

– Här skulle kunna hända ännu mer och ordnas evenemang, men det har också varit jättefint nu, säger hon.

Lite liknande tankar har försäljaren Leo Henriksson från Lappträsk, som tillsammans med sin fru Iris-Kerstin Henriksson har sålt sina produkter på jultorget redan i över två veckor.

– Jag hoppas på ett större område här på torget, och julmusik som gör platsen mer levande, säger Leo Henriksson.

Han är ändå nöjd med hur försäljningen har löpt under det första försöket med ett jultorg.

– Den har gått ganska bra, nog får man vara nöjd. Alltid skulle man vilja sälja mer förstås.

Henriksson berättar att besökarantalet har varierat, och vädret har inverkat. Då det regnade eller var riktigt kallt tömdes staden på folk snabbare på vardagskvällarna.

– Samarbetet mellan företagarna och Borgå stad skulle kunna vara ännu bättre, nu har kontakterna skötts av föreningen Borgå levande centrum mer på frivillig basis.

"Lite finlir krävs, men konceptet är bra"

Markus Sirkka från Borgå hör till de försäljare som varit på plats varje dag under jultorget.

– Ibland har det varit livligare, ibland lugnare. Förstås är det lugnare då folk är på jobb, men besökarmängderna har ändå varit goda, säger han.

Sirkka tycker att det varit en trevlig upplevelse, och konstaterar att både försäljare och arrangörer lär sig vad som fungerar. Inför nästa jul har också Sirkka önskemål.

– Ett större område skulle vara trevligt, om det kommer tillräckligt med försäljare. Öppethållningstiderna kunde också ses över. Så lite finlir krävs, men konceptet är bra.

Bildtext Försäljare Markus Sirkka är på gott humör. Han vill gärna vara med på nytt om jultorget i Borgå får en fortsättning. Bild: Katarina Lind / Yle

Borgå stad är också nöjd med försöket.

– Det har absolut varit lyckat. Första gången måste man vara lyhörd åt alla håll, säger evenemangsplanerare Katarina Broas vid Borgå stad.

Hon har följt med responsen både från företagare och besökare. Under de första veckorna hade många försäljare sålt slut glöggen och andra varor.

– Responsen från försäljarna har varit positiv, även om det alltid finns små detaljer som man skulle kunna koordinera bättre.

Det är mycket riktigt föreningen Borgå levande centrum som skött kommunikationen med försäljarna, medan staden stått för infrastrukturen på området.

Borgå stad har till exempel stått för försäljningsbodarna, elen och värmen på området.

Statistik berättar mer om besökarna

Sammanlagt har det funnits 40 olika hyresgäster på jultorget. En del försäljare har sålt sina produkter flera dagar eller veckor, andra en kortare tid.

Katarina Broas har också rört sig på jultorget flera gånger och hört vad besökarna tycker. Responsen har varit varierande.

– En del tycker “oj vad det är härligt”, medan andra tycker “det här är kanske lite litet”. För en del har jultorget inte motsvarat förväntningarna.

Bildtext Katarina Broas, evenemangsplanerare vid Borgå stad, är ganska säker på att jultorget får en fortsättning nästa år. Bild: Privat

Borgå stad har fått statistik om antalet besökare på torgområdet från Telia Crowd Insights.

I medeltal har torgområdet haft 700 fler besökare per dag i år jämfört med samma tidsperiod i fjol. Antalet besökare har alltså stigit från 2 400 per dag till 3 100 per dag.

– När det gäller besökare som kommer till torgområdet från andra ställen än Borgå är ökningen 44 procent jämfört med i fjol.

Då antalet besökare mäts är torgområdet indelat i rutor. Systemet plockar upp en signal då en människa stannar längre än 20 minuter inom ett område, berättar Broas.

– Verktyget är toppen för oss, och används då vi har olika evenemang i staden. Vi har haft det i bruk i ett år, och det hjälper oss att se vilka evenemang som varit lyckade. Det hjälper oss också med hur vi ska rikta marknadsföringen i framtiden.

"Torgområdet är värt att livas upp"

Till exempel jultorget hade marknadsförts i huvudstadsregionen, vilket också märks i statistiken.

Karusellen på jultorget hade till och med måndagen (20.12) totalt haft 19 600 besökare.

– Jag tror att vi kan komma upp till 20 000 karusellbesökare. Jag tror speciellt att barnfamiljer åkt karusell och besökt jultorget flera gånger, säger Broas glatt.

Och fortsättningen, blir det något jultorg i Borgå också nästa år?

– Jag hoppas verkligen att det blir ett jultorg också nästa år. Det första försöket har visat att det finns ett stort intresse, och att torgområdet är värt att livas upp.

Hur jultorget i praktiken skulle se ut och förverkligas måste man ännu fundera på inom Borgå stad. Staden vill också höra försäljarnas utvecklingsförslag.

– Jag är nog ändå ganska säker på att det blir en fortsättning. Och jag hoppas det blir ett steg större och bättre än i år, säger Katarina Broas.