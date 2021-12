Självtest för coronaviruset slut på många håll – ett nytt parti på en miljon test är på väg

En miljon test har anlänt till Finland i början av veckan, och ett nytt miljonparti väntas anlända ännu före nyår, rapporterar Yle Uutiset.

Efterfrågan på självtest för coronaviruset är hög inför julhelgen, men på många håll gapar hyllorna tomma.

I Finland säljs flera olika snabbtest som du själv kan göra hemma, men det vanligaste är Bosons test, som tillverkas i Kina. Dess importör Pamark Group säger till Yle Uutiset att företaget i december transporterat tre miljoner test till Finland.

Ett parti på en miljon tester har anlänt till Finland på tisdagen, och ett ytterligare parti på en miljon tester väntas anlända före nyåret. Fler test är alltså på väg till butikerna just nu, säger Pamark Groups vd Minna Åman-Toivio.

Enligt Pamark Group kommer man att få in en miljon tester per vecka under hela januari.

Hittills har man sålt kring 430 000 självtest i S-gruppens butiker, och kring 200 000 i K-gruppens butiker. Finlands största apotekskedja, Yliopiston apteekki, uppger att man sålt kring 100 000 test sedan pandemins början.