Fler universitet i Hongkong har tagit ned konstverk som hedrar offren för massakern på Himmelska fridens torg

Universiteten som tar ned konstverk, skulpturer och monument som hedrar offren för massakern på Himmelska fridens torg blir allt fler i Hongkong. I natt avlägsnade ytterligare två universitet sådana utan förvarning.

I torsdags togs ett minnesmärke för massakern ned i Hongkongs äldsta universitet, 24 år efter att det uppfördes.

I dag vidtog två andra universitet liknande åtgärder. Strax innan gryningen togs den 6,4 meter höga bronsstatyn föreställande "the Goddess of democracy", ungefär "demokratins gudinna" som håller i en flamma ner på Chinese University.

I ett uttalande skriver universitetet i fråga att den "otillåtna statyn" har tagits ned efter en "intern bedömning".

Statyn har funnits på campuset i över ett årtionde.

Reaktionerna från studenter på universitetet lät inte vänta på sig. En grupp bestående av omkring tjugo studenter samlades vid universitetet i protest, och delade ut flygblad med information om massakern vid Himmelska fridens torg och planscher med budskapen "har du sett henne?" och "ge tillbaka henne".

Andra tände ljus på platsen där statyn tidigare stog och spelade upp låten "Bloodstained glory" för att minnas de hundratals, kanske rentav tusentals, som dödades år 1989 när militären angrep demokratiaktivister på Himmelska fridens torg i Peking år 1989.

– Jag känner mig hjärtekrossad och chockerad. Statyn representerar att skolmiljön är öppen. Det är en symbol för akademisk frihet, och nu får händelserna oss att tvivla på att skolan fortfarande är fri och att människor kan diskutera öppet och fritt, sa Fleix Chow som tidigare studerat vid Chinese University.

Carrie Lams kansli kommenterar inte om de tagits ned på order av styret

Också vid det andra universitetet, Lingnan University, togs konstverk ned innan soluppgången. I det fallet handlar det om en skulptur som föreställer demokratigudinnan och en rad pansarvagnar som stannat framför en ensam demonstrant känd som "den okände rebellen".

Nyhetsbyrån Reuters kontaktade Hongkongs ledare Carrie Lams kansli och frågade ifall universiteten fått order om att ta ned konstverken, men fick som svar att man inte kommenterar händelserna.

Skulptören bakom konstverken, Chen Weiming, säger åt Retuers att han kommer att stämma universiteten ifall konstverken skadas.

I aulan på Lingnan University har också en röd teckning föreställande demokratigudinnan täckts över med grå färg.

Studenter svarade genom att hänga upp ett papper med ordet "skamligt" på den övermålade teckningen, men säkerhetsvakter tog genast ned det.

I ett e-postmeddelande skriver universitetet att föremål som "kan utgöra juridiska och säkerhetsmässiga risker" har tagits ned eller täckts över, men lovar att de förvaras på ett ändamålsenligt sätt.

Peking stärker sitt grepp

Kina har förbjudit att uppmärksamma blodbadet offentligt, men på grund av Hongkongs särställning har det varit tillåtet med dylika minnesmonument där, i motsatts till i Fastlandskina.

Under de två senaste åren har polisen ändå ställt in minnesceremonier för massakern med hänvisning till coronaläget. Under de senaste två åren har Kina stärkt sitt grepp om Hongkong genom en ny säkerhetslag som gör det möjligt att gripa demokratiaktivister på lösa grunder.

Människorättsaktivister varnar för att lagen används för att kuva civilsamhället, fängsla demokratiförespråkare och dra in på de friheter Hongkongborna haft i och med Hongkongs särstatus. Peking menar å sin sida att lagen var nödvändig för att lugna ned massprotesterna som bröt ut år 2019.

Källor: Reuters, AFP