Så här blir Kokonhallen vaccinationsplats – snart kan 1200 Borgåbor vaccineras här varje dag

Från och med tisdagen den 28 december ska Borgåbor som kommer för att få coronavaccin ta sig till Kokonhallen i stället för till Näse hälsostation. På måndagen var förberedelserna i Kokonhallen i full gång.

Vaccinationsbåsen har redan byggts upp och stolar har placerats i långa rader. Servicechef Heli Sjöblom och en handfull andra personer håller på med att bära in saker, sätta upp informationslappar och ställa fram allt på sina rätta ställen.

– I dag förbereder vi vaccinationsbåsen så att de är klara att användas från och med klockan 8 i morgon, säger Sjöblom.

Bildtext Servicechef Heli Sjöblom är med och ställer i gång. Bild: Mira Bäck / Yle

Alla vaccinationstillbehör har flyttats hit från Näse hälsostation, liksom själva vaccinen och kylskåpen de förvaras i. Dessutom ska man ställa i ordning personalrum.

– Vi har som tur fått mycket hjälp av idrottssidan och särskilt Kokonhallens personal. De har satt fram stolarna och byggt vaccineringsbåsen, säger Sjöblom.

Över 1 000 doser per dag

En tredjedel av Kokonhallen har skärmats av och gjorts om till coronavaccineringsplats. Utmed två av väggarna står 13 bås av spånskivor uppställda. I varje bås finns ett skrivbord, en dator och några stolar. Handdesinfektionsmedel är redan framsatt.

– Vi har haft en bra grupp som förberett och så har vi som sagt fått mycket hjälp. Det är fint och gör så vi får i gång allt snabbt, säger Sjöblom.

Bildtext Johanna Nyrhivaara och Saara Remes ska fästa informationsblad utanför varje bås. Bild: Mira Bäck / Yle

Under hösten har vaccinationerna getts vid Näse hälsostation. Nu när de flyttar till Kokonhallen kommer staden att kunna vaccinera fler personer på en kortare tid.

I Näse gavs vaccinationerna vid sidan av det vanliga jobbet, men här kan upp till 13 vaccinerare sticka Borgåbor på löpande band från klockan 8 till 18, måndag till lördag.

Under veckan mellan jul och nyår kommer staden att kunna vaccinera omkring 1 000 personer per dag. Efter det ligger maximimängden vaccin på ungefär 1 200 doser per dag.

Enligt Sjöholm ser personalläget bra ut. Personalen som sköter vaccineringarna har hyrts in från den privata sidan.

Bildtext Snart är det dags. Bild: Mira Bäck / Yle

Bildtext Julklappar under granen? Snarare papper och sopkärl. Bild: Mira Bäck / Yle

Kom ihåg: Kokonhallen, inte Näse

Från och med den 28 december ges alltså inga coronavaccinationer längre i Näse. För den som bokat tid innan jul kan det te sig lite förvirrande eftersom det i bekräftelsemeddelandet stod att vaccinet ges på hälsostationen.

Det ska man inte bry sig om. I påminnelsemeddelandet som skickas ut per sms innan vaccinationstiden står det att platsen har ändrat till Kokonhallen.

Bildtext Satu Hoffström ställer utrustning på rätt plats. Hon står i ett rum intill den stora salen. Här finns stolar för dem som vaccinerats. Man ombes vänta en stund efteråt, ifall biverkningar skulle dyka upp. Bild: Mira Bäck / Yle

– Vi har försökt informera aktivt. Alla tidsbokningar som gjorts innan jul förverkligas här i Kokonhallen, säger Heli Sjöholm.

För att få vaccin ska man ha en bokad tid. Efter halva januari ordnas det också walk in-vaccinationer då man kan komma och få sin spruta utan att ha tagit kontakt i förväg.

– Det här är en ganska stor kraftmätning för Borgåbornas väl. Vi hoppas få vaccinationerna gjorda snabbt. Nu när vi har gjort förberedelserna och det går att hålla volymen stor här i Kokonhallen så hoppas vi förstås att Borgåborna aktivt söker sig till vaccinationerna. Det finns många lediga tider, säger Sjöholm.

Bildtext Munskydd, handskar och annat ska ännu placeras ut på sina rätta platser. Bild: Mira Bäck / Yle

Bildtext Kokonhallen i vinterskrud. Bild: Mira Bäck / Yle