Röda korsets blodtjänst söker blodgivare – efterfrågan på blodtyp O- och män som vill donera är stor

I år har Röda Korsets blodtjänst i Åbo tagit emot cirka 1500 donationer färre än förra året. Mängden har räckt till över julen, men det behövs alltid mer.

Röda Korsets ansvariga läkare, Johanna Castrén berättar att de lyckats ge tillräckligt med blod åt sjukhusen under julsäsongen.

– Tack vare våra donatorer har vi lyckats fylla behovet som funnits, men nu finns det en brist på blodgruppen O-. Vardagen är tillbaka och sjukhusen är aktiva. Vi behöver cirka 800 blodgivare varje dag i Finland, säger Castrén.

Röda Korset har nu också försökt kontakta potentiella donatorer för att öka på lagret. Men det finns flera möjliga orsaker till varför det verkar svårt att få donatorer till blodtjänstens byrå precis i Åbo.

– Byrån har nyligen flyttat till nya lokaler på Universitetsgatan i Åbo. Jag tror inte att folk ännu är medvetna om var precis det ligger. Andra orsaker kan vara att folk distansarbetar eller annars oroar sig över coronaläget, säger Castrén.

Bildtext Johanna Castrén säger att Röda Korset lyckats leverera tillräckligt med blod till sjukhusen under julen. Men blod behövs hela tiden. Bild: Yle/Alexander Beijar

Trenden brukar vara att mycket blod doneras precis innan jul. För vissa är det en tradition. Minst blod doneras i januari och maj.

– Det finns också en brist på män som är aktiva donatorer. För tillfället är 40 procent av våra donatorer män. Det skulle vara bra att få fördelningen mer jämn, säger Castrén.

Eftersom män har större lager av järn än kvinnor så lider de inte lika lätt av anemi om de donerar blod.

– Speciellt unga kvinnor som menstruerar har lägre järndepåer och mistar järn varje månad, säger Castrén.

Bildtext Ingången till blodtjänstens byrå på Universitetsgatan kan verka vara lite i skymundan om man inte känner till stället sedan tidigare. Bild: David Fagerudd / Yle

Inte svårt att donera blod

Crister Mannila kommer till blodtjänstbyrån fyra gånger om året för att donera blod. Han har en lite mer sällsynt blodtyp så han tänker att det behövs regelbundet.

– Oftast kommer det en påminnelse via textmeddelande och då brukar jag ta mig hit för att donera. Jag har haft flera släktingar som behövt akuta mängder blod och därför vill jag också donera. Det är ingen svår sak att göra, säger Mannila.

Bildtext Crister Mannila donerar blod cirka fyra gånger i året. Bild: David Fagerudd / Yle

Röda Korset har också flera kampanjer för att försöka locka män till att donera mera blod.

– Vi har en hemskt framgångsrik kampanj i Jyväskylä. Den heter Veriveljet. De har lyckats att fördubbla mängden män som donerar blod i Jyväskylä, men ännu finns det en lång väg innan vi kommer till en sådan punkta att fördelningen är helt jämn, säger Johanna Castrén.

Blodgivning sköts nu helt per tidsbokning vilket man kan göra via blodtjänstens hemsidor. Castrén tillägger också att det bevisligen är så att covid-19 inte smittar via blodet, men att alla som kommer till blodgivningen naturligtvis ska vara friska. Personalen tar också alla nödvändiga säkerhetsåtgärder.