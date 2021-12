Dörrar stängs på många håll i Västnyland då smittfallen ökar – men du kan besöka museer, bibliotek och idrotta utomhus

De nya restriktioner som gäller från och med i morgon (28.1) påverkar bland annat dem som gillar att simma några rundor i simhallen och dem som skulle vilja vara skådespelare i nästa års pjäs på Raseborgs sommarteater.

Det är det dåliga coronaläget som gör att Södra Finlands regionförvaltningsverk beslutat att införa strängare restriktioner i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Alla offentliga evenemang och sammankomster inomhus förbjuds i tre veckor från och med i morgon den 28 december till den 17 januari, oavsett antalet deltagare.

Regionförvaltningsverket beslöt också att stänga vissa allmänna lokaler från den 28 december till den 10 januari.

Bildtext Simhallarna i Ekenäs och Lojo är stängda från den 28 december till den 10 januari. Gymet i anslutning till simhallen i Ekenäs är också stängt. Bild: Malin Valtonen / Yle

Det betyder att bland annat idrottshallar, simhallar, gym och allmänna bastur måste stänga, liksom inomhuslekparker, skolornas gymnastiksalar för kvällsbruk, danslokaler och lokaler för körsång samt amatörteater och andra hobbylokaler.

Sökandet efter skådespelare skjuts upp

Restriktionerna påverkar bland annat Raseborgs sommarteater som hade bokat in en audition för nästa års pjäs; All shook up. Auditionen skulle hållas den 8-9 januari på Tryckeriteatern i Karis.

Raseborgs sommarteater skriver på sin webbplats att nya tider för auditionen meddelas vecka 1.

Bildtext Sommaren 2019 visades Jorden runt på 80 dagar på Raseborgs sommarteater. Nu skulle jakten på nästa års skådespelare inledas, men jakten måste skjutas upp. Bild: Marica Hildén / Yle

Även Kulturhuset Karelia i Ekenäs måste tänka om med pjäsen Älskade VR. Den första föreställningen nästa år skulle ha ordnats den 8 januari, men den är inhiberad. Det är de följande fyra föreställningarna också. De som har köpt biljetter kan boka om dem.

Föreställningarna 26.1, 29.1 och 30.1 spelas som planerat om omständigheterna tillåter det, uppger Kulturhuset Karelia.

Dans på distans eller som närundervisning?

Dansinstitutet Hurja Piruetti i Karis har just nu jullov, terminen inleds den 10 januari. Danslärare Shanti Grönholm hoppas att Hurja Piruetti kan ha närundervisning efter det, men om restriktionerna fortsätter så kan elever undervisas på distans.

På Hangö stads webb meddelar staden att alla stadens idrottsanläggningar inomhus är stängda till den 10 januari. De som är under 18 år får delta i hobbyverksamhet i idrottslokalerna. Beslutet berör inte professionella idrottsutövare.

Idrottshusets motionssalar är också stängda, men anläggningarna utomhus är öppna.

Raseborg har lista på toppidrottare som får träna inomhus

Karis idrottshall, Ekenäs bollhall och skolornas gymnastiksalar får användas endast för ledd verksamhet av barn födda 2004 och senare.

Undantag har gjorts för vuxen toppidrott, så att följande får träna:

BK-46 handbollsherrlag i FM-serien i division 1 och handbollsdamerna i division 1, EIF:s herrlag i fotboll och handboll i division 1, samt IF Raseborgs toppidrottare på FM-nivå.

I Lojo stänger stadens idrottsbolag Lohjan liikuntakeskus alla innehallar till och med den 11 januari. Ledd verksamhet för yngre får förstås ordnas.

Ungdomsgårdar är öppna

Museet i Hangö, stadshusgalleriet, biblioteket och ungdomsgårdarna är öppna. Även i de övriga västnyländska kommunerna är biblioteken öppna.

Raseborgs stads ungdomsgårdar i Ekenäs och Karis har öppet klockan 14-21 från den 28–30 december samt 4–5 januari.

Alla ungdomsgårdar är öppna som vanligt från den 7 januari.

Bildtext Här finns ungdomsgården i Karis, Villa Haga. Bild: Yle / Tiina Grönroos

Personalen torkar av beröringsytor varje timme då ungdomsgårdarna är öppna samt torkar av alla spelredskap efter varje användare.

Museerna är öppna, covidintyg behövs

Raseborgs museum är stängt mellan den 24 december och 4 januari. Man kan besöka museet från och med den 5 januari och de som är över 16 år ska visa ett covidintyg. Intyg behövs också i Hangö museum.

Bildtext Hangö museum är öppet, de som är över 16 år ska visa covidintyg. Bild: Yle/Helena von Alfthan

Raseborgs stad meddelar att kulturinstitutets kurser övergår till distansundervisning, men kurserna fortsätter för dem som är födda 2004 eller senare.

Omklädningsrummen och bastun vid Ekenäs siminrättning Simmis i Stallörsparken stängs.

De som gillar att skrinna eller skida kan göra det på Raseborgs stads banor, men det får vara högst fem personer åt gången inne i omklädningsrummen. Man ska inte vistas i dem mera än 15 minuter.

Inga besökare tas emot på Raseborgs stadshus på Ekåsenområdet fram till den 16 januari.

Biografer stängda, padelplan hyrs ut för privat bruk

IIF Fotboll i Ingå meddelar att inga allmänna evenemang eller möten får ordnas i idrottshallen i Torp fram till den 10 januari. De som är under 18 år får ha ledd verksamhet i hallen. Padelplanen hyrs ut enbart för privat bruk, för dem som hör till samma privata krets eller familjekrets.

Bildtext Biografernas stolar kommer att vara tomma till mitten av januari. Bild: Marica Hildén / Yle

De som är sugna att se film på bio får vänta till mitten av januari. Bio Forum i Ekenäs, Kino Olympia i Hangö och Kino Vaakuna i Lojo meddelar på sina webbplatser att de är stängda till den 17 januari, förutom Bio Pallas i Karis som meddelar att de är stängda till den 18 januari.

Iobio i Ingå meddelade redan i mitten av december att bion är stängd hela månaden på grund av coronaepidemin.