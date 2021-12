Fyrsiffrig coronaincidens i Grankulla – smittspårning hinner inte med

Grankulla har svårt att spåra alla nedsmittade just nu på grund av det kraftigt försämrade coronaepidemiläget. Nu spåras enbart fall inom social- och hälsovården och bland riskgrupperna.

Under mellandagarna har många nya smittfall rapporterats i Grankulla. Incidenstalet är just nu 1030 där det veckan innan var 610. Det gäller alltså coronafall under de senaste 14 dygnen per 100 000 invånare. Bara under jul har 50 nya fall konstaterats i staden.

Inte bara i Grankulla

Situation har försämrats i hela Finland och uppskattas för tillfället vara den värsta under hela epidemin. Smittspårningen är överbelastad i hela huvudstadsregionen. Det är den nya omikronvarianten som smittar lätt och redan nu är den vanligaste varianten i regionen.

Skolorna har möjligen exponerats

Staden har också fått in rapporter om eventuella exponeringar i skolorna. Grankulla kartlägger ändå inte skolklasser för tillfället utan spårar smittorna enligt hur hög smittorisken är. Då viruset sprider sig snabbt uppstår det hela tiden situationer där en del av eleverna och personalen exponeras för smitta.