Nu har det blivit dags för Hans-Åke Manelius att ge över till Jukka Isojoki i Vega Dans: "Jag tänker bli heltidsmusiker!"

- Började sin karriär på Yle 1987

- Har under årens lopp jobbat bland annat som musikredaktör och musikkoordinator på Svenska Yle. Varit programledare för program som Tongåvan, Radiotoppen, Euro-Rock och Vega Dans (sedan 2017).

- Spelade i dansbandet Susann Sonntag's, som han var med om att grunda. Numera spelar han i partybandet Covericks

- Lyssnar hemma på både nytt och gammalt, allt från progressiv rock och dansband till hitlåtar och klassisk musik

- Sven-Ingvars är ett band som Hans-Åke gärna lyfter fram. "Sven-Ingvars visade på mångsidighet redan under Sven-Erik Magnussons tid. Efter hans bortgång år 2017 tog sonen Oscar över. Oscar har lyckats bra med att förvalta arvet efter sin far och att utveckla bandet till något nytt, som till exempel den senaste singeln "En liten bit av Värmeland" visar", berättar Hans-Åke.

- Hans-Åke en duktig cyklist och gillar också att simma, promenera och gå på gym