Vicky Österberg: "Det var surrealistiskt att uppträda med Hans Zimmer"

Vilka köksattiraljer är mest lämpade för ett hemlagat trumset enligt Vicky Österberg? Vilka mål har hon med sin musikkarriär? Det här och mycket mer får du reda på när nio kända personer ställer frågor till trummisen Vicky Österberg.

I den här intervjuserien har Johannes Björkqvist bett elva kända personer ställa frågor till varandra. Näst i tur är trummisen Vicky Österberg.

Ekenäsbördiga Vicky Österbergs artistnamn är Vicky O'Neon. Hon är trummis och man kan säga att trummorna hittade henne under en resa i Sydamerika hon gjorde som 18-åring. Efter resan skulle hon studera statskunskap på Åbo Akademi men började istället studera musik på Lärkkulla. Där tog hon trumlektioner och har efter det inte släppt trumpinnarna. Hon studerade vidare i London på Drum Tech och avlade där kandidatexamen i trummor. Vicky har under sin karriär fått uppträda med artister som Nile Rodgers, Hans Zimmer och Yundblod. Hennes förra band, Kings Daughters, gjorde låten Get Up tillsammans med Brian May från Queen. Vicky bor i den walesiska staden Swansea.

Vicky Österberg har fått frågor av skådespelaren Bianca Kronlöf, programledaren Janne Grönroos, skådespelaren Sofie Lybäck, seglaren Mikaela Wulff, fotbollsspelaren Adelina Engman, skådespelaren Tiffany Kronlöf, artisten Walter Fellman, dansbandsmusikern Herman Hagnäs och artisten Alexandra Lehti.

Bildtext Sverigefinnen Tiffany Kronlöf är programledare för komediserien Finska rycket. Bild: Paul Edwards

Tiffanys fråga: Vilken av alla dina spelningar skulle du vilja återuppleva?

– Jag måste här välja en av konserterna jag gjorde med Hans Zimmer. Studierna var precis avklarade och det var första gången jag fick uppträda på en riktigt stor scen. Sammanlagt var det fler än 60 musiker som tillsammans spelade klassiska verk från bland annat Lejonkungen. Under en konsert hade Pharrell Williams ett gästuppträdande med låten Happy. Känslan att sitta bakom trummorna var surrealistisk och jag skulle gärna återuppleva det.

Bildtext Walter Fellman för musik under artistnamnet Walt Miguel. Bild: Yle

Walters fråga: Vilka kökskärl skull du rekommendera om man vill bygga upp ett hemlagat trumset?

– Jag bygger ofta egna trumset i köket och ger faktiskt lektioner i kökstrummande. Har du inte råd med ett trumset kan du relativt enkelt bygga ett i köket. Jag använder stekpannor och kastruller som cymbaler, mindre plastlådor som tom-toms, ett köksskåp som bastrumma, en plastlåda med fasttejpade spikar i som virveltrumma och några hoptejpade ätpinnar som trumpinnar.

Bildtext Seglaren Mikaela Wulff tog OS-brons i London 2012. Bild: Mikael Oivo / Yle

Mikaelas fråga: Vad har du för dröm eller mål med din musikkarriär?

– Det här har jag frågat mig själv flera gånger. En dröm som jag alltid haft är att få vara trummis i ett känt band och få åka ut på turné med dem och spela på stora arenor.

– En annan dröm jag har är att göra ett underhållningsprogram där jag reser världen runt och utforskar rytmer och slagverk. Jag skulle vilja träffa kvinnliga musiker och intervjua dem samtidigt som vi skapar musik tillsammans.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där berättar Vicky om när hon skäms, vilket som är hennes mest pinsamma minne och vad hon saknar med Finland.