Tour de Ski har kört i gång med sprintkval. Nadine Fähndrich från Schweiz och Johannes Høsflot Klæbo från Norge var snabbast. På damsidan tog sig Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen och Anne Kyllönen vidare.

Den första etappen i Tour de Ski är sprintar i schweiziska Lenzerheide. Damerna var först ut i kvalet och Nadine Fähndrich var snabbast. Hon hade 0,15 sekunder till godo på tvåan Mathilde Myhrvold och var 0,50 sekunder snabbare än trean Jessie Diggins.

Den kanske största förhandsfavoriten, Annamarija Lampic, var tia och 2,72 sekunder långsammare än Fähndrich.

Den stora skrällen var att Frida Karlsson inte tog sig vidare. Hon var 8,12 sekunder efter Fähndrich, slutade 34:a och missade finalpasset med 0,64 sekunder. Tourens förhandsfavorit Karlsson tappar därmed direkt mark med tanke på totalsegern.

Det gick inte heller vägen för Ebba Andersson eller Heidi Weng, som tippats kämpa om framskjutna placeringar totalt. Weng var 36:a och Andersson 41:a.

För Finland gick det helt okej. Krista Pärmäkoski (13:e plats), Kerttu Niskanen (17:e plats) och Anne Kyllönen (24:e plats) får åka i finalpasset.

Klæbo överlägsen

På herrsidan levererade sprintkanonen Johannes Høsflot Klæbo ett formbesked som heter duga. Bara fransmännen Richard Jouve och Lucas Chanavat på andra- och tredjeplats var ens i närheten av norrmannen.

Lauri Vuorinen slutade på 19:e plats och tog sig som enda finländare vidare. Iivo Niskanen på 40:e plats var näst bäst, men blev ett par sekunder från en plats i finalpasset.

Remi Lindholm slutade på 70:e plats.

Sprintfinalerna sänds i TV2 och på Arenan. Chriso Vuojärvi kommenterar sändningen som börjar klockan 14.55.

Kvalresultat, damer:

1. Nadine Fähndrich (SUI) 3.02,54

2. Mathilde Myhrvold (NOR) +0,15

3. Jessie Diggins (USA) +0,50

4. Anna Dyvik (SWE) +0,88

5. Johanna Hagström (SWE) +1,42

6. Katerina Janatova (CZE) +1,70

7. Laurien van der Graaf (SUI) +2,42

8. Lena Quintin (FRA) +2,69

9. Julia Kern (USA) 2,70

10. Tiril Udnes Weng (NOR) +2,72

10. Annamarija Lampic (SLO) +2,72



13. Krista Pärmäkoski (FIN) +3,67

17. Kerttu Niskanen (FIN) +4,63

24. Anne Kyllönen (FIN) +6,46



39. Johanna Matintalo (FIN) +8,82

79. Riitta-Liisa Roponen (FIN) +18,97

Kvalresultat, herrar:

1. Johannes Høsflot Klæbo (NOR) 2.36,66

2. Richard Jouve (FRA) +2,45

3. Lucas Chanavat (FRA) +2,83

4. Even Northug (NOR) +5,14

5. Ben Ogden (USA) +5,81

6. Janik Riebli (SUI) +5,88

7. Pål Golberg (NOR) +6,28

8. Federico Pellegrino (ITA) +6,49

9. Kevin Bolger (USA) +6,62

10. Gleb Retivykh (RUS) +6,75

19. Lauri Vuorinen (FIN) +8,29



40. Iivo Niskanen (FIN) +11,83

50. Ville Ahonen (FIN) +13,03

52. Perttu Hyvärinen (FIN) +13,59

70. Remi Lindholm (FIN) +16,25

84. Arsi Ruuskanen (FIN) +19,15