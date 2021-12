Stor besvikelse hos Juniorlejonen efter beskedet om avbrutna turneringen – svenska spelare vittnar om brister i hotellbubblan: "Vad fan är det här?"

Bubblan sprack i junior-VM och det ledde till att turneringen avbryts. I det finländska laget var besvikelsen stor då beskedet kom. Man borde ha skött det här bättre, säger förbundskaptenen Antti Pennanen.

Coronaviruset hittade in i tre olika lag under junior-VM och det gjorde att turneringen stoppades mitt under gruppspelet.

På onsdagskvällen kom beskedet att en spelare i Tjeckien hade testat positivt och några timmar senare ställde internationella ishockeyförbundet IIHF in turneringen. Juniorlejonen fick höra om beslutet efter onsdagens isträning.

– Det är en stor besvikelse bland spelarna och ledarna. Den här årskullen fick inte spela U18-VM och nu avbryts den här turneringen. Jag är ledsen för deras skull.

– Samtidigt är jag arg på arrangören. Man borde ha skött det här bättre så att turneringen kunde ha spelats på samma sätt som i fjol, säger förbundskaptenen Antti Pennanen till Yle Urheilu.

Bildtext Antti Pennanen. Bild: Pasi Mennander / Finlands ishockeyförbund

Tre matcher ställdes in under gruppspelet innan turneringen avbröts. Ett positivt fall i ett lag ledde den här gången till att hela laget sattes i karantän.

– Det kunde ha funnits ett liknande protokoll som i NHL eller som i fjol. Om en spelare testar positivt är det bara han och rumskamraten som isoleras, de som testar negativt får spela.

– Det andra alternativet hade varit att se till att bubblan håller. Den första missen skedde redan då det kanadensiska laget fick komma hit senare än alla andra, säger Pennanen.

Ingen bubbla på spelarhotellet

Från svenskt håll vittnar man också om att bubblan inte höll på spelarhotellet. Den här gången var hotellen inte reserverade specifikt för lagen.

– Det har knappt varit en bubbla på hotellet. Vi som lag har inte fått göra så mycket och mest suttit på rummen, men det har varit folk som sprungit in och ut ur hotellet. Det finns till och med en frisörsalong på hotellet som folk har använt. Så en bubbla har det absolut inte varit, säger Åke Stakkestad till Sportbladet.

Enligt tidningen ska det ha arrangerats ett bröllop på hotellet där det svenska laget bodde.

– Vi har sett folk springa runt utan munskydd och redan när vi kom till hotellet tänkte man: "vad fan är det här?", säger Simon Edvinsson.

JVM i sommar?

Då turneringen nu är avbruten kan lagen inte göra annat än packa väskorna och resa hem.

– Naturligtvis respekterar vi pandemin men samtidigt vill vi komma till en situation där vi kan leva och även spela ishockey, säger Antti Pennanen.

Internationella ishockeyförbundet ska nu utreda om det går att genomföra mästerskapet senare under 2022.

– Jag hoppas att det inte är är över och vi kommer inte att ge upp. Vi ska ta en månad och sedan kanske vi kan komma med en trevlig överraskning, säger IIHF-chefen Luc Tardif på en presskonferens.

Tardif medger att det inte blir en lätt ekvation att lösa och i fall mästerskapet återupptas kan det bli först nästa sommar.

– I så fall blir det efter herr-VM i maj. Om det är juni, juli eller augusti vet jag inte nu, säger Tardif