Trähusidyll hellre än badstränder? Kristinestad marknadsför lugnet och vill konkurrera med solsemesterorter

Den inhemska turismen har ökat kraftigt under coronapandemin, men de ökade turistmängderna syns mest på sommaren. I Kristinestad försöker man nu locka turister året runt.

I många kommuner i Finland har man gnuggat händerna under de två senaste åren då coronapandemin fått finländare att turista i hemlandet i stället för utlandet.

Enligt en undersökning gjord av finländska TAK Research spenderar en inhemsk resenär mellan 62 och 162 euro på övernattningsorten. Det här är ett välkommet tillägg till näringslivet på speciellt mindre orter.

I Kristinestad har man räknat ut att turisterna spenderade över fem miljoner euro i staden under sommarmånaderna.

– Det var verkligen intressanta siffror. Vi blev själva överraskade och måste räkna flera gånger att kan det under en sådan här period som vi tittade på, under högsäsongen, ge så här pass mycket. Men så är det och det är vi glada för, säger Angelique Irjala, vd för Kristinestads näringslivscentral.

Bildtext Enligt Angelique Irjala finns det möjligheter att utveckla turismen i Kristinestad ännu mer. Bild: Yle/Juho Teir

Men att turismen ökar under sommarmånaderna är inget nytt, däremot skulle man gärna se fler turister även under årets övriga månader.

– Trycket på turismservicen är jättestor under sommaren och jag har märkt att vi inte behöver marknadsföra vårt hotell under sommaren. Utmaningen är att marknadsföra oss under höst-, vinter- och vårsäsongen, säger hotellägaren Harri Alatalo.

Det här är inget som är unikt för Kristinestad, många kämpar med utmaningen att förlänga turistsäsongen. Därför har man i Kristinestad börjat erbjuda olika upplevelsepaket och marknadsför staden som en wellness-ort.

– Vi vill skapa en orsak att komma hit utanför den naturliga säsongen, alltså sommaren. Vi håller på med ett aktivt arbete kring det här och vi tycker att vi har börjat se frukter av det, säger Irjala.

– Vi har ganska bra beläggning på våra hotell till och med nu mitt i vintern.

Vill marknadsföra vardagslugnet

En annan sak man gärna lyfter fram i marknadsföringen är lugnet en liten stad kan erbjuda.

– Vi måste tänka som så att vad söker människor idag? Många gånger så vill man ha det här som man kallar för "staycation" att man vill koppla av och vill få god service. Man vill få möjligheter att koppla av från vardagen. Det har kanske blivit ännu viktigare under pandemitider att man vill komma bort hemifrån, konstaterar Irjala.

– Det är en resetrend att det är tillräckligt att bara ta det lugnt och göra ingenting. Arbetslivet för många av oss är jättekaotiskt och det kräver så mycket. Det är helt okej att bara komma hit och inte göra någonting och utnyttja skönheten som finns här, säger i sin tur Alatalo.

Bildtext Harri Alatalo tror att Kristinestad kan locka turister året runt. Bild: Juho Teir / Yle

Men hur sannolikt är det att en turist väljer Kristinestad en mörk och regnig novemberdag framför en charterresa till varmare breddgrader? Eller en kopp med varmt te i en gammal trähusbyggnad framför en piña colada från poolbaren liggandes på en solstol?

– Vi vet det själva att då höstmörkret sätter in så då vill man någon annanstans. Men vi har sett att det ändå finns en möjlighet med kulturupplevelser och veckoslutsretreats, så att man verkligen kan bryta sig loss från vardagen också hos oss, trots att vi kanske inte alltid kan erbjuda den där fantastiska värmen, säger Irjala.

Enligt Irjala uppskattar inhemska turister allt mer det egna hemlandet och vill lära känna det bättre, även efter att coronapandemin är över.

– Vi tror att vi har något unikt att erbjuda som kan göra att man lockas hit också trots att vi får börja tävla med Italien och Spanien så småningom.