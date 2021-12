Niskanen hängde inte med när tempot skruvades upp – tourledaren Klæbo avslutade året med historisk seger

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 32.26,4

2. Aleksandr Bolsjunov RUS +3,4

3. Sjur Røthe NOR +4,0

4. Andrew Musgrave GBR +5,6

5. Francesco De Fabiani ITA +23,6

6. Calle Halfvarsson SWE +23,6

------------

20. Iivo Niskanen FIN +43,3

24. Perttu Hyvärinen FIN +53,1

51. Lauri Vuorinen FIN +1.27,8

66. Remi Lindholm FIN +2.01,7

77. Ville Ahonen FIN +4.39,9

Tour de Ski 3/6:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR

2. Pål Golberg NOR +45

3. Aleksandr Bolsjunov RUS +47

4. Iivo Niskanen FIN +1.19

5. Ivan Jakimusjkin RUS +1.40

6. Erik Valnes NOR +1.53

----------

26. Perttu Hyvärinen FIN +3.42

50. Lauri Vuorinen FIN +5.00

58. Remi Lindholm FIN +5.41

77. Ville Ahonen FIN +8.42