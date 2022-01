Succéinsats av Johanna Matintalo i sprinten – knep karriärens första pallplacering

Damer:

1. Natalia Nepriajeva RUS 2.36,41

2. Johanna Hagström SWE +0,32

3. Johanna Matintalo FIN +0,86

4. Anamarija Lampic SLO +1,29

5. Mathilde Myhrvold NOR +4,22

6. Tatiana Sorina RUS +7,53

-----------

10. Kerttu Niskanen FIN

11. Anne Kyllönen FIN

13. Krista Pärmäkoski FIN



Herrar:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 2.54,77

2. Erik Valnes NOR +0,37

3. Pål Golberg NOR +3,35

4. Even Northug NOR +3,39

5. Calle Halfvarsson SWE +3,90

6. Francesco De Fabiani ITA +11,71

----------

14. Lauri Vuorinen FIN

16. Ville Ahonen FIN

20. Iivo Niskanen FIN

Tour de Ski 4/6

1. Natalia Nepriajeva RUS

2. Kerttu Niskanen FIN +34

3. Jessie Diggins USA +38

4. Tatiana Sorina RUS +46

5. Anamarija Lampic SLO +57

6. Ebba Andersson SWE +1.14

7. Krista Pärmäkoski FIN +1.20

8. Tiril Udnes Weng NOR +1.21

9. Johanna Matintalo FIN +1.31

10. Anne Kjersti Kalvå NOR +1,39

--------------

15. Anne Kyllönen FIN +2.03

1. Johannes Kläbo NOR

2. Pål Golberg NOR +1.03

3. Aleksandr Bolsjunov RUS +1.19

4. Erik Valnes NOR +2.03

5. Francesco De Fabiani +2.21

6. Iivo Niskanen FIN +2.25

7. Ivan Jakimusjkin RUS +2.42

8. Calle Halfvarsson SWE +3.23

-------------

29. Perttu Hyvärinen FIN +4.50

45. Lauri Vuorinen FIN +5.58

55. Remi Lindholm FIN +7.01

72. Ville Ahonen FIN +9.42