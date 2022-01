Kaapo Kähkönen byttes in och höll nollan i rekordkall vinterklassiker – motståndarna spexade till det och anlände i strandkläder: "Aldrig spelat i liknande temperaturer"

Kaapo Kähkönen fick sitta och frysa på bänken i två perioder men till den sista byttes han in. Då var det ändå i praktiken för sent. Minnesota låg under med fyra puckar mot St. Louis och lyckades inte vända i sista perioden.

NHL:s klassiska utomhusmatch spelades den här gången mellan Minnesota Wild och St. Louis Blues på basebollarenan Target Field i Minneapolis, och det blev en kylslagen historia.

När matchen började visade termometern -22 grader och kalla vindar gjorde att det kändes som -30 för spelarna och publiken. Inför matchen tvingades man också värma upp riken för att isen skulle få optimal temperatur.

Enligt ligan var det här den kallaste utomhusmatchen som spelats, men gästande Blues försökte ändå ta kylan med ro. När de anlände till matcharenan bar spelarna strandkläder.

– Jag har nu aldrig spelat i liknande temperaturer utomhus, men det var häftigt ändå. Det var en dröm som gick i uppfyllelse, säger Jordan Kyrou enligt nyhetsbyrån AFP.



Kyrou blev stor hjälte för Blues som vann med 6–4. I den andra perioden gjorde han två mål och spelade fram två fullträffar då laget fick från 1–1 till ledning med 6–2.

Cam Talbot vaktade Minnesotas mål i två perioder men till den sista byttes han ut mot Kaapo Kähkönen. Finländaren räddade samtliga fyra skott som han fick på sig i sista perioden men Minnesota klarade inte av att vända matchen.

Ryan Hartman och Kevin Fiala nätade för Minnesota i sista perioden men närmare än så kom inte hemmalaget.

– Vi hade en stor arbetsmoral och en aggressiv inställning. Vi skapade chanser och satte dem, säger Kyrou.

Reservbetonat Montreal förlorade, nu pausas verksamheten

Montreal Canadiens saknade 16 av sina ordinarie spelare i lördagens match mot Florida Panthers och tvingades därför ställa upp med ett AHL-betonat lag.

Trots det gav man topplaget Florida en ordentlig match i två perioder. Montreal hamnade i underläge direkt i början av första perioden men halvvägs in i matchen ledde man med 2–1 efter att Sami Niku spelat fram till båda målen.

Men ledningen höll inte. Aleksander Barkovs mål i powerplay blev starten på Floridas vändning och laget vann till slut med 5–2.

– Vi gjorde nio mål i den senaste matchen och nu nätade vi i första bytet. Man vill inte säga att man inte gillar det men ofta är det en dödskyss. Man gör ett mål tidigt och tror att det ska bli en lätt match, säger Floridas tränare Andrew Brunette.

17 s Aleksander Barkov nätade igen - Spela upp på Arenan

Direkt efter matchen meddelande Montreal att man pausar verksamheten fram till på torsdag. Pausen gäller även för Montreals farmarlag.

– Med tanke på alla positiva fall som kommer varje dag känner vi att det är nödvändigt att ta en paus. Det här ger spelarna tid att återhämta sig så att vi kan fortsätta säsongen, säger Jeff Gorton som är vicepresident för hockeyverksamheten.

Saros glänste i Nashvilles seger

Chicago Blackhawks spelade sin första match på nästan två veckor då man ställdes mot Nashville Predators. Lagets båda målvakter Kevin Lankinen och Marc-Andre Fleury saknades och då fick Collin Delia göra säsongsdebut.

Det blev ingen rolig kväll för Delia. Han släppte in tre puckar i den första perioden och byttes ut till den andra akten då den svenske rookien Arvid Söderblom fick spela sin första match.

Söderblom gjorde 15 räddningar och släppte in tre mål då Chicago till slut förlorade med 1–6.

I Nashvilles kasse gjorde Juuse Saros en ny bländande insats. Chicago sköt hela 38 skott på mål men endast en puck gick in bakom Saros.

Henrik Borgström fick en assist då Philipp Kurashev gjorde Chicagos tröstmål i slutet av andra perioden.

– Vi gjorde ingen dålig match. Vi hade lägen men fick inte in pucken medan Nashville gjorde mål på sina chanser, säger Chicagos tränare Derek King.





Resultat: Boston – Buffalo 4–3 efter förlängning

BOS: Erik Haula 0+0, +1, 13.40

BUF: Henri Jokiharju 0+0, -1, 27.10

BUF: Ukko-Pekka Luukkonen 37/41 räddningar Columbus – Carolina 4–7

CBJ: Patrik Laine 0+0, -1, 19.54

CAR: Sebastian Aho 0+0, -1, 17.05

CAR: Teuvo Teräväinen 0+0, -1, 17.08

CAR: Jesperi Kotkaniemi 0+1, +1, 13.39

CAR: Antti Raanta 6/9 räddningar (utbytt efter 20 minuter) Florida – Montreal 5–2

FLA: Aleksander Barkov 1+0, +1, 18.48

FLA: Anton Lundell 0+1, +1, 15.57

MTL: Jesse Ylönen 0+1, +/-0, 14.44

MTL: Sami Niku 0+2, +2, 20.40 Nashville – Chicago 6–1

NSH: Eeli Tolvanen 0+0, +/-0, 12.05

NSH: Mikael Granlund 0+0, +1, 20.34

NSH: Juuse Saros 37/38 räddningar

CHI: Henrik Borgström 0+1, +/-0, 13.11 NY Islanders – Edmonton 3–2 efter förlängning

NYI: Robin Salo 0+0, +/-0, 11.26

EDM: Jesse Puljujärvi 0+0, +1, 15.17

EDM: Mikko Koskinen 26/29 räddningar Minnesota – St Louis 4–6

MIN: Kaapo Kähkönen 4/4 räddningar (inbytt efter 40 minuter)

STL: Niko Mikkola 0+0, +1, 18.10 Toronto – Ottawa 6–0 Seattle – Vancouver 2–5

SEA: Joonas Donskoi 0+0, +1, 14.05

VAN: Juho Lammikko 0+1, +/-0, 11.19 Los Angeles – Philadelphia 6–3

LAK: Rasmus Kupari 0+0, +/-0, 11.23

PHI: Rasmus Ristolainen 0+0, +/-0, 20.02

Bildkälla: Viaplay