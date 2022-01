Paleontologen och naturskyddaren Richard Leakey död

Den berömde kenyanske antropologen och paleontologen Richard Leakey har avlidit i en ålder av 77 år. Beskedet om Leakeys bortgång förmedlades på söndagskvällen av Kenyas president Uhuru Kenyatta.

– Det är med djup sorg som jag i eftermiddag mottog budskapet att doktor Richard Erskine Frere Leakey gått bort, sa den kenyanske statschefen.

Richard Leakey var son till de kända antropologerna Louis och Mary Leakey. Trots att han själv saknade formell arkeologisk utbildning började han under tidigt 1970-tal med utgrävningar vid stranden av Turkanasjön i norra Kenya. Under utgrävningarna, som pågick till in på 1980-talet, gjordes flera sensationella fynd av människans tidigaste förfäder.

Mänsklighetens urhem

Det mest kända fyndet var ett nästan komplett skelett av Homo ergaster, som Leakey grävde fram år 1984. Skelettet, som blivit känt som Turkanapojken, är omkring 1,5 miljoner år gammalt.

Genom Leakeys fynd har teorin om Afrika som mänsklighetens urhem stärkts.

Richard Leakeys undersökningar blev kända för folket genom mediernas försorg, bland annat tack vare BBC-serien "The Making of Mankind" från 1981. Han skrev också flera böcker, av vilka en del finns på svenska, till exempel "Människans ursprung" (1981) och "Hur människan blev till" (1995).

Kamp mot tjuvjakt

År 1989 utnämnde Kenyas president Daniel arap Moi Leakey till chef för landets naturvårdsorgan, Kenya Wildlife Service eller KWS. Leakey gick beslutsamt in för att stoppa tjuvjakten, som var ett svårt hot mot landets elefanter och noshörningar.

Utan att tveka gav Leakey viltvårdarna order att skjuta tillbaka mot beväpnade tjuvjägare. Över världen spreds bilder där han tände eld på högar av konfiskerade elefantbetar, därmed demonstrerande att de inte hade något värde sedan de tagits från elefanterna.

Senare gav sig Leakey också in i politiken för att bekämpa president Mois korrupta regim.

I en flygkrasch år 1993 förlorade Leakey båda benen, och han drabbades senare även av olika sjukdomar. Trots det förblev han aktiv in i hög ålder.