Rev av sig tröjan, lämnade matchen och kickades direkt – efter kaosscenerna får stjärnan stöd av Tom Brady: "Svåra saker som pågår"

Tillbaka efter att ha varit avstängd för att förfalska ett vaccinpass – då tappade Antonio Brown nerverna på sidlinjen och fick sparken av Super Bowl-mästarna Tampa Bay Buccaneers. Kom ihåg medmänskligheten, påminner hans quarterback.

Wide receiver-stjärnan Antonio Brown har varit skandalrubrikernas man de senaste åren.

Först satte han punkt för sin oerhört framgångsrika sejour i Pittsburgh Steelers med att bland annat kalla lagets quarterback Ben Roethlisberger för en "loser".

Trejden från Pittsburgh till Oakland Raiders kom av sig direkt då Brown vägrade träna med laget – dels på grund av att han förfrusit fötterna under en kylbehandling, dels för att laget enligt honom inte stödde hans kamp mot ligan för att tillåta honom att använda en gammal hjälmmodell.

Och nu pekar det mesta mot att karriären är över.

Brown fick sparken från Raiders och efter en kort visit i New England Patriots – och uppgifter om våldsamt beteende på offentlig plats – skrev Brown på för Tampa Bay Buccaneers i fjol. Säsongen resulterade i en Super Bowl-titel och Brown valde att stanna ytterligare ett år.

"Inte längre en del av vårt lag"

Tidigare under säsongen hann Brown stängas av för att ha förfalskat ett vaccinpass mot covid-19. Efter att ha återvänt till planen tappade han av någon orsak nerverna under söndagens match mot New York Jets.

Buccaneers låg oväntat under då Brown verkade bli upprörd, plötsligt rev av sig sin tröja och sprang av plan. Enligt bland andra CBS ska Brown ha fått höra att han blivit bänkad.

Efteråt meddelade ”Bucs”-tränaren Bruce Arians direkt att Brown fått sparken.

– Han är inte längre en del av vårt lag, konstaterade Arians kortfattat.

Buccaneers vann matchen med 28–24 efter en touchdown i slutsekunderna av Tom Brady.

Det är ingen hemlighet att alla tiders mest framgångsrika quarterback har en speciell plats i hjärtat för just Brown – det var han som lockade bollfångaren till New England också – och efteråt påminde Brady alla om att det finns mer i bakgrunden som folk inte känner till.

– Det är uppenbart en svår situation. Jag är rätt säker på att vi alla vill göra vad vi kan för att ge honom den hjälp han verkligen behöver, säger Brady.

– Vi älskar alla honom och bryr oss om honom. Vi vill alla att han ska må bra. Vi vill att han ska spela på toppnivå, men tyvärr kommer det inte att vara med vårt lag. Jag tycker alla ska visa empati och medkänsla med tanke på hur svåra saker som pågår, fortsätter han.