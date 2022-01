Nu kan du rösta på Årets Åbobo 2021

Vilken Åbobo har lyft fram Åbo på ett positivt sätt eller på annat sätt bidragit till att ge staden synlighet? Det får Åboborna rösta om nu när det är dags att välja Årets Åbobo 2021.

Åbo stad offentliggjorde på måndagen kandidaterna för Årets Åbobo 2021. Sammanlagt åtta kända Åbobor är nominerade för utmärkelsen.

Åboborna kan rösta på sin favorit bland de åtta kandidaterna mellan den 3–20 januari 2022. Du kan också rösta på en person som inte är med på listan. Vinnaren och röstantalet offentliggörs i slutet av januari i stadshuset.

Du kan rösta på din favorit på tidningen Turun Sanomats webbplats.

Omröstningen ordnas av Turun Sanomat, Radio Auran Aallot, Yle Turku och Åbo stad. En förtjänstfull Åbobo har valts och fått pris sedan 1985.

Till Årets Åbobo 2020 valdes sångaren och låtskrivaren Ressu Redford.

De nominerade för Årets Åbobo 2021 är:

Joalin Loukamaa är en 20-årig artist, modell och somepersonlighet som blivit känd som en del av den internationella popgruppen Now United. Somepersonligheten Loukamaa har under hösten 2021 presenterat sin hemstad Åbo i videoformat för mer än sju miljoner följare i olika sociala medier. I samarbetsprojektet "Becoming Turkulainen" med Åbo stad har Loukamaa träffat lokala unga i skolor och hobbyer.

Till Joalin Loukamaas favoritställen i Åbo hör Vårdbergsparken och Aura Bilis, och hennes favoritsak i Åbo är Posankka.

Ann-Christin Antell är bibliotekarie vid Åbo stadsbibliotek och har blivit känd som författare för Puuvillatehdas-bokserien, en historisk bokserie som utspelar sig i Åbo. Den första delen i bokserien, Puuvillatehtaan varjossa, hörde i flera månader efter utgivningen till de mest sålda inhemska böckerna i Finland, och boken är fortfarande en av de mest reserverade i Vaski-biblioteken.

Ann-Christin Antell tycker att Åbo är en fantastisk, historisk stad, och denna intressanta historia har hon levandegjort i sina böcker. Antells favoritplats i Åbo är stadsbiblioteket och i synnerhet den gamla sidan Bibliotheca, som Pehr Fredric von Rettig donerade till stadsborna år 1903. Biblioteket har bjudit Åboborna på fri tillgång till kunskap, litteratur och musik i nästan 120 år. Det har en enorm betydelse.

Christina Salmivalli är professor i psykologi vid Åbo universitet och har i 30 år forskat i barn och ungas vänskapsrelationer, med fokus på mobbning i skolor och hur det kan förebyggas. Salmivalli har varit med och utarbetat KiVa Skola-åtgärdsprogrammet, som spridit sig i Finland och 20 andra länder. KiVa Skola-programmets målsättning är att minska på och förebygga mobbning.

För tillfället forskar Salmivalli forskar i de svåraste mobbningsfallen och hur metoder som bygger på virtuell verklighet kan användas för att väcka empati.

Salmivalli gillar Åbos mångsidiga utbud av kultur, motion och friluftsliv. Till hennes favoritställen- och ting i staden hör åstranden med sina restauranger, små och stora teatrar, skridskomasken i Kuppis, vinterbad och närheten till skärgården.

Pete Poskiparta är mentalist och illusionist och underhåller människor både live och på distans i Finland och i världen. Han skriver också böcker med samma teman. Poskiparta valdes till Årets trollerikonstnär 2014 och fick det internationella Dunninger Memorial Award år 2019. I fjol utsågs Poskiparta till Årets ensamföretagare av Företagarna i Finland.

Poskipartas favoritplatser i Åbo är Veritas Stadion och hela Kuppis.

Lukas Hradecky är målvakt i Finlands herrlandslag i fotboll och är uppväxt i Runosbacken i Åbo. I somras skrev Hradecky tillsammans med landslaget sporthistoria när herrarna för första gången deltog i fotbolls-EM.

Målvakten i Finlands herrlandslag i fotboll Lukas Hradecky är uppväxt i Runosbacken i Åbo. I somras skrev Hradecky och landslaget sporthistoria när Finland för första gången deltog i herrarnas fotbolls-EM. Hradecky hade också en viktig roll i höstens VM-kval. I nuläget är Hradecky kapten i landslaget, och spelar i Bayer Leverkusen i tyska Bundesliga.

Hradecky valdes till årets idrottare 2020 och till årets spelare 2021 av Bollförbundet.

Lukas Hradeckys familj är fortfarande bosatt i Åbo och här tillbringar han sina semestrar. Den slagfärdiga Hradecky är känd för sin humor och sin ölhobby. Till hemstadens favoritplatser hör skärgården och åstranden.

Khaled Azizi driver restaurangen Malmin kebab tillsammans med sin lillebror. I början av 2021 blev Azizi populär i synnerhet bland ungdomar då han ville hitta en ny marknadsföringskanal för sin restaurang och började göra videor på appen TikTok.

Till följd av Azizis videor på TikTok är Malmin kebab idag en populär restaurang som lockar matgäster ända från Utsjoki och också från utlandet. Azizi har mer än 160 000 följare på TikTok.

Azizi är uppvuxen i Åbo. Han känner staden bra och berättar att Åbo alltid kommer att ha en plats i hans hjärta. Favoritplatsen är gymmet, där han har åstadkommit en förändring i sitt liv.

Metsämarja Aittokoski är konstnär och företagare och specialiserad på innehåll som riktar sig till barn. Hon är känd som skaparen för den lilla fågeln Pikkuli. Animationsserien om Pikkuli är bekant från Lilla Tvåan och serien har sålts till bland annat Indien, Kina och Brasilien. Aittokoski arbetar som bäst med nya böcker om Pikkuli, en skiva samt tv- och filminnehåll.

Aittokoski har varit bosatt i Åbo i 25 år, men har trots det fortfarande svårt att kalla sig för Åbobo. Det bästa med Åbo enligt henne är stadens mångsidighet. Hon gillar åstranden och Runsala, de medeltida kyrkorna och järnåldersområdet vid Hallisforsen. Till favoriterna hör dessutom Åbos mångkulturella förorter som till exempel Hallis, där hon själv har bott.

Alma Rajala är dockteaterkonstnär och regissör och ligger bakom storverket Huoneiden kirja som förtjuste besökare i Åbo i augusti i fjol. Konstverket skapades av fler än hundra konstnärer, och det immersiva verket förvandlade Åbo Stentryckeri till en märklig drömvärld där besökaren kunde vandra i rum inspirerade av Saila Susiluotos poesi.

Alma Rajala arbetar som freelancer och har medverkat både som regissör och som uppträdare i flera olika projekt även utanför Åbo.

Rajalas favoritplats i Åbo är Manilla. Huset är fyllt av intressant kulturliv, till exempel Aura of Puppets och Tehdas Teatteri, men dessutom också en vacker byggnad och på gården träffar man alltid på bekanta. Rajala hoppas att det nya Konstens hus som ska grundas i Rettigs gamla tobaksfabrik kommer att bli hennes andra favoritplats.