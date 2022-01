Munskydd och hälsokontroll vid inryckningen – stabchef vid Nylands brigad: "Vi oroar oss inte över pandemin"

En strid ström ungdomar rör sig mot porten till Nylands brigad den här disiga måndagseftermiddagen. Några par står och håller tätt om varandra för att orka vara åtskilda de kommande veckorna.

Väl vid porten blir rekryterna beordrade att sätta på munskydd.

I höstas var förhoppningen att försvarsmakten skulle kunna återgå till sitt vanliga permissionssystem efter årsskiftet, men nu är pandemiläget så dåligt att det inte blir aktuellt.

– Vi fortsätter med samma covidplan som vi haft de senaste två åren. Vår prioritet är försvarsmaktens beredskap och samtidigt beväringarnas och personalens hälsa, berättar stabchef Mika Immonen vid Nylands brigad.

Bildtext Alla som går in på området bär munskydd. Bild: Nicole Hjelt / Yle

Det innebär att rekryterna kommer att delas in i mindre grupper som inte är i kontakt med varandra.

– Alla är inne i två veckor och efter det sker permissionerna gruppvis. Det innebär att alla inte kan åka på permission samtidigt, berättar Immonen.

– Vi ska tillsammans med det militärmedicinska centrumet planera och analysera vilken som är den bästa längden på permissionerna.

Rekryterna erbjuds vaccin

Immonen räknar upp några av de övriga åtgärderna för att hindra att smitta sprids bland rekryterna:

– Alla hälsogranskas och de med symtom placeras på vårt reservsjukhus. Alla rekryter ges möjlighet att ta vaccin under de första tre veckorna. Inomhus använder vi alltid munskydd och tar bra hand om handhygienen och håller avstånd.

I hälsogranskningen ingår inte något coronatest.

– Endast de som har symtom testas, säger Immonen.

Han tror att det hela kommer att löpa smidigt.

– Vi oroar inte oss, jag tror inte heller att rekryterna oroar sig. De beväringar som varit coronapositiva har haft väldigt milda symtom.

Coronapositiva väntar hemma

Några av de rekryter som skulle rycka in under måndagen har insjuknat i corona och får vänta hemma tills de är friska. Totalt är det 540 rekryter som inleder sin tjänstgöring nu, det vill säga aningen färre än normalt. Det beror delvis på renoveringsarbeten som gör att Nylands brigad inte kan ta emot lika många som normalt, och delvis på att det är populärare att rycka in på sommaren än vintertid.

– Det är lämpligt med tanke på pandemin, konstaterar Immonen.

Av de 540 rekryterna är nio kvinnor, också det färre än normalt.

Bildtext Stabchef Mika Immonen tycker att pandemiåren har förlöpt bra trots utmaningarna. Till höger om honom rekryterna Robin Rosenberg och Axel Helistö. Bild: Nicole Hjelt / Yle

Axel Helistö och Robin Rosenberg har båda anlänt till brigaden från Helsingfors.

Vad gäller coronan så säger Rosenberg att han redan börjar ha vanan inne att leva med den efter två vaccin och att ha insjuknat en gång.

Helistö säger att det han hört om hur beväringarna är tvungna att hålla sig isolerade på området oroar honom lite. Samtidigt tycker de båda att det är roligt att komma i kontakt med folk från andra håll i Finland efter att i två år inte haft chansen att träffa så många nya människor.

Bildtext Robin Rosenberg och Axel Helistö ser fram emot att lära känna nya människor. Bild: Nicole Hjelt / Yle

Ekenäs är inte bekant sedan tidigare för någondera.

– Jag har spelat golf här någon gång, säger Helistö.

– Jag har bara kört förbi efter regattan, berättar Rosenberg.

Theo Sandell och Johannes Rautelius anländer till parkeringen. De kommer från Kimitoön och är båda aningen ängsliga inför tjänstgöringen.

Bildtext Johannes Rautelius och Theo Sandell har precis stigit ur bilen och är på väg till garnisonen. Bild: Nicole Hjelt / Yle

– Det gör inte saken bättre att det är coronatider, konstaterar Sandell som menar att han skulle vara nervös också om det inte rådde en pandemi.

– Om någon råkar få corona kan man bli tvungen att vara längre inne. Det är inte roligt men man får ta det som det kommer, säger Rautelius.

Bildtext Niklas Korpelainen säger att det är en lämplig tid för honom att tjänstgöra nu trots pandemin. Bild: Nicole Hjelt / Yle

Niklas Korpelainen från Esbo säger att han är orolig över att ta smitta med sig till brigaden efter en permission.

– Det är lite si och så om jag vill träffa någon släkting som råkar ha exponerats för corona, och så känner jag mig skyldig om jag kommer hit och andra blir smittade, säger han.

Han valde ändå att inte skjuta på sin tjänstgöring.

– Det är bra att få den gjord så snabbt som möjligt, sen kan jag fortsätta mitt liv som normalt, konstaterar Korpelainen.

Bildtext Isac Gabrielsson ser fram emot de långa permissionerna. Hans kompis William Lindholm menar att de har hunnit bli vana med ett liv med restriktioner. Bild: Nicole Hjelt / Yle

Ekenäsborna William Lindholm och Isac Gabrielsson har kort väg till brigaden. De låter inte pandemin oroa dem.

– Det är väl inget extra, man tar det som det kommer, säger Lindholm.

– Det har pågått så länge att det börjar vara lite tjatigt. Man vet åtminstone hur man ska hantera situationen.

Gabrielsson gläder sig över det nya permissionssystemet.

– Det är bättre nu då man är inne en längre tid och så är man längre ledig, det är kanske det bästa, konstaterar han.