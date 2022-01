Trump ställer in sin presskonferens – skulle ha ordnats på årsdagen för stormningen av Kapitolium

Det blir ingen presskonferens på Donald Trumps resort i Mar-a-Lago i morgon, meddelar ex-presidenten. Den var planerad till årsdagen för stormningen av den amerikanska kongressen, den 6 januari.

I morgon är det ett år sedan attacken mot Kapitolium, då Trumps anhängare stormade byggnaden medan kongressen samtidigt sammanställde delstaternas elektorsröster för att officiellt utse Joe Biden till president.

Sent i går kväll meddelade Trump att den presskonferens han planerat till årsdagen ställs in. Exakt varför den ställs in uppger han inte.

I ett uttalande säger han ändå att det har att göra med hur orättvist och partiskt medierna och den kongresskommitté som utreder händelsen behandlat hans anhängare.

I samma uttalande upprepade han än en gång de falska påståendena om valfusk i presidentvalet 2020. Trump förlorade presidentvalet mot Biden med över sju miljoner röster.

Trump lovar att i stället prata om de saker som han skulle göra på presskonferensen den 15 januari, då han ordnar ett evenemang för sina anhängare i Arizona.

Fortfarande tror en tredjedel av amerikanerna att presidentvalet stals från Trump, trots att det inte finns några sådana bevis.

Biden och Harris håller tal om händelsen

President Biden och vice president Kamala Harris ska däremot hålla ett gemensamt tal i kongressen i morgon. Biden väntas lyfta fram den politiska friheten, som amerikanerna enligt honom såg som en självklarhet fram till upploppen på Capitol Hill i fjol.

– Han kommer att tala om den 6 januaris historiska betydelse och om vad den betyder för amerikanerna ett år senare, sa Vita husets talesperson Jen Psaki.

Trump hade planerat att hålla sin presskonferens bara några timmar efter Bidens tal.

Att Trump överhuvudtaget planerade att hålla en presskonferens i morgon anses vara taktlöst av många, blad annat hans tidigare rådgivare Farrah Hill konstaterade att det "visar hur fruktansvärt dåliga råd Trump fortfarande får av de människor som omger honom".

