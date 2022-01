Närmare 39 000 nya coronafall på en vecka, färre blir sjuka än tidigare – myndigheterna håller årets första presskonferens om epidemiläget

Antalet nya coronafall har ökat betydligt i Finland, men sjukdomsfallen ökar inte i samma utsträckning, sa direktör Mika Salminen i myndigheternas veckoöversikt av coronaepidemin.

Under perioden 26.12.2021–1.1.2022 bekräftades i Finland uppskattningsvis 38 700 nya coronafall. Föregående vecka var siffran över 21 000.

Salminen säger att man både i Finland och i de övriga nordiska länderna har märkt att antalet coronafall ökar snabbt, men att sjukdomsfallen inte ökar lika snabbt.

Han varnar för att det kan finnas en fördröjning i siffrorna om antalet personer som insjuknar i covid-19.

Salminen framhöll att vaccinerna ger ett mycket gott skydd mot dödlighet. Dödligheten är mycket lägre i alla länder där minst 70 procent av befolkningen har vaccinerats mot covid-19.

Den 5 januari 2022 hade 81 procent av alla 5 år fyllda finländare fått minst en vaccindos. 77,2 procent hade fått två doser och 23,1 procent hade fått tre doser av ett coronavaccin.

Omikronvarianten sprids snabbt både i världen och i Finland. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt orsakas 90 procent av coronafallen av omikronvarianten, sa Salminen. Också i Egentliga Finland är omikrons andel av coronafallen mycket hög.

Incidensen i Finland har stigit till nya nivåer. Under perioden 19.12.2021–1.1.2022 konstaterade man 1 048 nya coronafall per 100 000 invånare i Finland.



Under föregående period var incidensen 426 per 100 000 invåndare.

