Alexandra Lehti: "Storföretag och politiker som inte gör tillräckligt för klimatet gör mig arg"

Hur var det att växa upp på Sveaborg? Vilket filmmaraton är det bästa? Det här och mycket mer får du reda på när nio kända personer ställer frågor till artisten Alexandra Lehti.

I den här intervjuserien har Johannes Björkqvist bett elva kända personer ställa frågor till varandra. Näst i tur är artisten Alexandra Lehti.

Alexandra Lehti gör musik under artistnamnet Lxandra. Hon packade sina väskor och flyttade till Berlin som 19-åring för att satsa på musiken. Hon har efter sex år i den tyska huvudstaden återvänt till Helsingfors och Sveaborg där hon växte upp. Hon har släppt flera låtar, bland annat Swimming Pools, Another Lesson Learned och Glide. Förra året släppte hon debutalbumet Careful What I Dream Of. Alexandra vann 2019 pris på Music Moves Europe Talent Awards i popkategorin.

Alexandra har fått frågor av skådespelaren Bianca Kronlöf, programledaren Janne Grönroos, fotbollsspelaren Adelina Engman, seglaren Mikaela Wulff, trummisen Vicky Österberg, skådespelaren Tiffany Kronlöf, artisten Walter Fellman, dansbandsmusikern Herman Hagnäs och skådespelaren Sofie Lybäck.

Bildtext Sofie Lybäck har studerat vid Performing Arts School i Göteborg och East 15 Acting School i London. Bild: Kitty Lingmerth

Sofies fråga: Vad gör dig arg?

– Storföretag och politiker som inte gör tillräckligt för att motverka klimatkrisen. Jag som individ kan göra mitt, men det räcker inte. Det är sist och slutligen så att de som bestämmer i världen borde göra mer för att se till att vi har en planet att bo på även i framtiden.

Bildtext Adelina Engman har spelat i Finlands landslag sedan 2012. Bild: Yle / Tomi Hänninen

Adelinas fråga: Hur var det att växa upp på Sveaborg?

– Det var ljuvligt att växa upp på Sveaborg. Jag älskar naturen och vattnet och har haft ynnesten att växa upp där jag trivs som bäst. Sveaborg är ett perfekt ställe att växa upp på om man älskar uteliv och samtidigt går i skola i Helsingfors eftersom färjan bara tar 15 minuter. Vår familj har en båt som vi ofta använder. Jag har faktiskt inget bilkörkort, men båt kör jag ofta.

Bildtext Walter Fellman gör musik under artistnamnet Walt Miguel. Bild: Yle

Walters fråga: Vilka filmer kollar du och dina vänner om ni ska ha ett filmmaraton och vilka snacks unnar ni er?

– Det beror vilka vänner jag gör det här med, men om det är mina barndomsvänner så tittar vi på Pirates of the Caribbean-filmerna eller Sagan om ringen-trilogin. Förra året tittade jag på alla Star Wars-filmer och serien The Mandalorian. Det var omöjligt att göra i ett sträck så det tog några veckor. Jag och min bror är hängivna Star Wars-fans.

– Sett till snacksen så skulle jag ta linschips med barbequesmak och mörk choklad med havssalt. Är det sommar behövs det något svalkande så då blir det även massvis med glass.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där berättar Alexandra om när hon skäms, vad som ger henne inspiration till hennes låtar och när hon känner sig modig.