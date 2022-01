Snöpligt självmål av Mikko Koskinens ersättare – tränaren nöjd ändå: "Han gav oss chansen att vinna"

Mike Smith ersatte Mikko Koskinen i målet – men Edmonton fortsätter att förlora. Han gjorde en stabil insats, säger tränaren Dave Tippett om sitt målvaktsval.

Trenderna höll i sig i nattens helkanadensiska NHL-möte. Toronto tog sin fjärde raka seger med siffrorna 4–2.

För Edmonton var det här femte raka förlusten. Krisklubbens tränare Dave Tippett fick se hemmalaget Leafs sticka i väg i den tredje perioden genom Ilja Michejevs och Alexander Kerfoots mål.

– Det var mycket vilja i vårt spel, vi försökte trycka på ordentligt, vilket är fint att se, menar Tippett på presskonferensen.

Tränaren gav en sällsynt frän kritik till den egna målvakten Mikko Koskinen efter förra matchen i New York. Senare valde Tippett att tona ner snacket i en intervju med TSN.

– Det handlade inte om hela matchen, utan frågan berörde matchstarten. Hela grejen är tagen ur sitt sammanhang, hävdade coachen.

Tidig blunder

I dag var det veterankeepern Mike Smith som fått Tippetts förtroende. 39-åringen stod i vägen för 29 av 32 puckar och hade en räddningsprocent på 90,6.

Edmonton har släppt in matchens första mål i 21 av sina 25 senaste matcher. Det gjorde man i natt också, på ett olyckligt sätt dessutom.

Smith fick en trist start på matchen då han förde in pucken i eget mål med foten. William Nylanders skott hade gått förbi målet och gled inåt via sargen, och Smith såg aldrig vart spelredskapet var på väg.

Tippett var ändå nöjd med sitt målvaktsval.

– Han gjorde en stabil insats. Första målet gick in via sargen och andra via ett par ben, men han gav oss chansen att vinna.

Formstarka Penguins vände

Omgångens andra match slutade i nionde raka segern för Pittsburgh.

Efter en mållös första period gick gästande St. Louis upp i 3–1-ledning i andra perioden. Penguins Bryan Rust fick in en reducering före paus, hans andra mål i matchen, och Sidney Crosby kvitterade i tredje perioden framför ögonen på Niko Mikkola.

Evan Rodrigues gjorde segermålet tolv sekunder efter Crosbys kvittering.

Bildtext Niko Mikkola och Sidney hamnade i ett handgemäng i den andra perioden. Resultatet blev varsin tvåminutersutvisning. Bild: Charles LeClaire-USA TODAY Sport

Kasper Björkqvist fick göra sin andra NHL-match i karriären.

Han tog plats i Pittsburghs fjärdekedja med Dominik Simon och Brian Boyle och noterades för den minsta istiden av matchens alla anfallare – 7.37. Halvvägs in i period tre kom en sargretur lägligt till Björkqvist framför Blues mål, men målvakten Jordan Binnington drog det längre strået på finländarens försök.