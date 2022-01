Morgonkollen: 5–11-åringarna vaccineras i full fart – och fyra andra nyheter att ha koll på

God morgon! Här listar vi några nyheter att ha koll på den här fredagsmorgonen.

Nu vaccineras 5–11-åringarna

Det var precis innan jul som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gav kommunerna grönt ljus för att vaccinera barn i åldrarna 5–11. Innan dess vaccinerade man bara 5–11-åringar som tillhörde en riskgrupp.

Flera kommuner har nu kommit igång med att vaccinera 5–11-åringar. Att vaccinera yngre barn för med sig pappersarbete och knepiga avvägningar vid vaccinationspunkten.

För att ett barn ska få sitt coronavaccin måste alla vårdnadshavare samtycka genom att skriva på en pappersblankett.

Yles partimätning: Samlingspartiet fortfarande störst, SDP tvåa med litet uppsving

Förändringarna är små och bekräftar trenden. Samlingspartiet har fortfarande högsta stödet när man frågar väljarna, det framkommer i Yles senaste partimätning.

Inom SDP kan man dock glädja sig åt att partiet går upp till ett väljarstöd på 18,9 procent, medan Samlingspartiet tappade aningen och får nu 20,6 procents stöd.

Även Sannfinländarnas stöd är stabilt och de når nu 18,3 procent. För De Gröna däremot fortsätter svackan, deras stöd ligger nu på 10 procent.

Abortförbud har gjort polska kvinnor rädda för graviditeten

Både inom kvinnorörelsen och inom läkarkåren i Polen oroar man sig för att förtroendet för den allmänna hälsovården sjunker då gravida kvinnor inte längre vågar låta sig tas om hand på mödravård och sjukhus.

Det var tidigare möjligt att få abort i Polen om det visade sig att fostret var skadat, men efter ett ingripande av landets högsta grundlagsuttolkare konstitutionstribunalen är sådana aborter inte längre möjliga.

På den polska kvinnorörelsen är man rasande på de skärpta abortbestämmelserna och betraktar de styrande som hycklare. Protester arrangeras regelbundet på olika håll i Polen.

Bildtext Den stiliserade blixten som slår ned är symbol för den polska kvinnorörelsen som kräver legal abort. Det har fått rörelsens häcklare att göra jämförelser med vissa nazistiska symboler. Bild: Patrick Holmström/Yle

WHO varnar för att se omikronvarianten som lindrig

Enligt Världshälsoorganisationen WHO verkar omikronvarianten av coronaviruset orsaka mildare symtom än sina föregångare. Men enligt WHO kan varianten inte anses vara lindrig, eftersom den just nu belastar sjukvården hårt på flera håll i världen.

WHO:s generalsekreterare Tedros Ghebreyesus säger att omikronvarianten dödar människor och tsunamin av insjuknade personer leder till överfulla sjukhus och personalbrist över hela världen.

Här kan du läsa det senaste om coronaviruset i Finland och världen.

Bildtext WHO:s generalsekreterare Tedros Ghebreyesus varnar för omikronvarianten. Bild: Lehtikuva

President Niinistö i samtal med Sveriges statsminister om det försämrade säkerhetspolitiska läget

Sveriges statsminister Magdalena Andersson och president Sauli Niinistö pratade under trettondagen i telefon om det europeiska säkerhetsläget.

Både Sauli Niinistö och Magdalena Andersson (S) uttryckte oro över det europeiska säkerhetsläget i samtalet.

President Niinistös nyårstal där han upprepade Finlands linje i Natofrågan har väckt reaktioner i Sverige. Niinistö sade att möjligheten att alliera sig militärt och ansöka om medlemskap i Nato hör till Finlands rörelsefrihet och valmöjligheter.

Bildtext Magdalena Andersson träffade president Niinistö under hennes första utlandsresa som statsminister i Helsingfors i december. Bild: Benjamin Suomela / Yle

Vintern håller i och kölden tilltar. Den kalla nordliga luftströmmen fortsätter och det snöar lokalt.

Landets södra och mellersta bjuder på växlande molnighet och lokala snöbyar, på dagen endast vid kusten av Österbotten.

Från kvällen blir det delvis klart. Temperaturen är mellan -8 och -18 grader.