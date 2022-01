Kanonlopp bar hela vägen till pallen – Julia Häger FM-silvermedaljör: "Visste att på en bra dag kan det bli ett bra resultat"

1. Jasmi Joensuu Vantaan Hiihtoseura 27.02,0

2. Julia Häger IF Minken +1,17,8

3. Anni Kainulainen Vantaan Hiihtoseura +1.40,0

4. Tuuli Rainio Kankaantaan Kisa +1.47,9

5. Emmi Lämsä Visa Ski Team Kemi +1.50,8

6. Josefina Böök Jämin Jänne +1.53,9

------------

13. Anni Lindroos Pargas IF +2.18,8

27. Amanda Nyfors IF Brahe +3.03,2

30. Felicia Krook Närpes Kraft +3.07,0

41. Jennifer Antell IF Femman +3.47,7

52. Anna-Kajsa Lall IF Femman +4.19,3

54. Sofia Haglund Sundom IF +4.25,9

60. Frida Häggkvist Närpes Kraft +4.45,8

62. Rebecca Sandnäs IF Brahe +4.59,2

66. Emelie Hägglund Borgå Akilles +5.22,4

71. Linnea Källbacka Vörå IF +5.51,0

77. Josephine Sundqvist IF Femman +7.12,9