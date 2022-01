"Helt okej" Alexander Ståhlberg snubblande nära FM-medalj – suverän Ristomatti Hakola osäker på OS-formen

1. Ristomatti Hakola Jämin Jänne 36.48,8

2. Markus Vuorela Jämin Jänne +36,7

3. Lauri Lepistö Jämin Jänne +40,8

4. Alexander Ståhlberg Norrvalla Ski Team +44,0

5. Miro Karppanen Imatran Urheilijat +48,7

6. Arsi Ruuskanen Kuusamon Erä-Veikot +1.02,9

--------------

28. Kalle Parantainen IF Minken +2.12,2

29. Johannes Vuorela IF Minken +2.16,0

35. August Högnabba IF Minken +2.29,6

54. Benjamin Sunqvist IF Minken +3.26,0

60. Oscar Högnabba IF Minken +3.39,4

62. Benjamin Holmgren IF Sibbo-Vargarna +3.47,1

66. Aaron Häggman Vörå IF +4.09,4

69. Alex Svartsjö IF Femman +4.19,8

78. Ville Parantainen IF Minken +4.58,2

84. Jacob Smeds Vörå IF +5.26,9

98. Kasper Lönnbäck IF Minken +6.30,7