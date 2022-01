Kupé nr 6 blev utan pris på galan Golden Globes – West Side Story och Power of the Dog de stora vinnarna

Bästa dramafilm: The Power of the Dog

Bästa komedi eller musikal: West Side Story

Bästa animerade film: Encanto

Bästa internationella film: Drive My Car

Bästa regissör: Jane Campion, The Power of the Dog

Bästa kvinnliga skådespelare, drama: Nicole Kidman, Being the Ricardos

Bästa manliga skådespelare, drama: Will Smith, King Richard

Bästa kvinnliga skådespelare, komedi eller musikal: Rachel Zegler, West Side Story

Bästa manliga skådespelare, komedi eller musikal: Andrew Garfield, tick, tick... BOOM!

Bästa kvinnliga biroll: Ariana DeBose, West Side Story

Bästa manliga biroll: Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Bästa filmmanus: Kenneth Branagh, Belfast

Bästa dramaserie: Succession

Bästa serie i kategorin komedi eller musikal: Hacks

Bästa miniserie: The Underground Railroad

Här hittar du alla vinnare.