Rocksensationen Bad Saunas Felix Lybeck skriver låtar om den trötthet som drabbat hans generation men tror ändå på framtiden: "Cyniska tankar leder ingenstans"

Inom loppet av ett år gav bandet ut en hyllad debut lp, blev årets indienykomling och vann många konsertbesökares hjärtan. På uppföljaren skriver de om att vakna upp bakfull, omgiven av pizzakartonger, om mental hälsa och att sakna sina vänner.

Det finns låtar som får mig att smälta direkt eftersom de formulerar någonting om "människans villkor" som jag kan känna är sant.

Öppningslåten Väsy på indiesensationen Bad Saunas andra skiva Potslojo hör till dem.

Låten är som en ocean, full av underströmmar, grynnor och djup.

Gitarrvågorna sköljer över mig och jag känner hur texten sätter ord på något i livet som plågar många av oss.

Felix Lybeck sjunger meningar som ”om du har svårt, så säg till” och "trött är varenda en, när man bara inte orkar, jag sparkar till tomheten, ingenting räcker längre".

Kanske är det så, att vi alla tröttas ut, en efter en, av alla möjliga krav, av arbetslivet eller helt enkelt för att vi gör sådant som inte gör oss lyckliga? Eller också tröttas vi ut av den pandemiska bristen på sociala kontakter?

Bildtext Trummisen Allu och Felix vilar under skivinspelning. Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Låten är skriven i isolering och är ett perfekt öppningsspår eftersom den samlar upp albumets centrala teman: saknaden av vänner, små saker som gör livet bättre, att det inte är lätt att hitta sig en plats i världen där det känns bra att vara.

Det är lite utslitet att tala om en generations röst, men albumet ger ett perspektiv på hur det är att leva i det urbana Finland, just nu.

Musikdokumentären Jag är rik eftersom jag har er utspelar sig på en bondgård, i replokalen och på scen och skildrar hur en skiva som kommer att vara en av årets (2022) bästa, blev till.

"Nelonen media får mig att vilja röka crack"

Kvällssolen ligger lågt över Tusby träsk och den långa coronavintern 2021 har börjat ge vika.

Bandet är i studion, som ligger inhyst i en gammal gård. De har börjat dagen med att tänja, senare träffar de en häst, får och höns.

De har druckit kaffe, suttit på rad på en bänk och rökt tobak, bandat gitarrer och avslutar dagen med bastukväll.

Korvar på ugn, öl, tobak och sim i det kalla vattnet – att åka till Lammaskallio för att spela in tillsammans är ett av huvudmålen med bandet.

Vänskapen är gripbar, bastuugnen väser.

Bildtext Bad Sauna träffar en häst utanför studion. Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Tidigare på dagen har Bad Sauna gjort en cover på en tidig låt av Beck, den stenade "MTV makes me wanna smoke crack" som på finska blir "Nelonen media saa mut polttaa kräkii".

Låten kommer att bli en livefavorit senare på sommaren.

– Idén föddes när jag stötte på låtnamnet då jag spelade Trivial Pursuit, berättar Felix Lybeck som skriver bandets låtar, på finska trots att hans modersmål är svenska.

Det finns en litterär ansats i Lybecks texter, fraserna är smittsamma som omikronvarianten, ordvalen ofta roliga och oväntade.

– Det jag ser i dagliga livet är att folk har svårigheter att hitta en plats i samhället under den tid då vi har tryck på oss att prestera eller lyckas.

Bad Sauna balanserar mellan att skriva texter med existentiell tyngd, men också roliga och enkla berättelser om vänskap och kärlek.

– Jag älskar naiva texter.

Bildtext Gitarristen Sakke bakom mixerbordet. Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Att våga satsa på att göra det som känns rätt

Den första gången jag träffar Bad Sauna är i bandets replokal, under betongen i Böle i Helsingfors.

Lokalen är fylld av instrument, tomburkar och på väggarna hänger affischer av 1990-talsband som Rage Against the Machine, Nirvana, Smashing Pumpkins och jag känner också igen en teckning av Tom of Finland.

Regeringen funderar på utegångsförbud men de tränar med hopp om att några veckor senare kunna åka och spela in i studion.

– Vi tänkte fara till studion i alla fall. Det här är vårt yrke, i alla fall om yrke är sådant man inte behöver tjäna pengar på, åtminstone inte gå på plus, funderar Lybeck.

Bildtext Basisten Santeri och Allu på trummor i replokalen. Bild: Sebastian Bergholm/Yle

Felix Lybeck och Santeri Hytönen har bägge kommit på plats med skateboard.

De startade bandet genom att träffas sent i sommarnätterna, efter att arbetspassen på restaurangerna de jobbade i var över.

Det var en romantisk start där de delade på en flaska vin och spelade musik.

– Jag vågade satsa på det här, Santeri var så uppmuntrande, berättar Lybeck.

Det är möjligt att leva på soloprojektet Kuuhullu och Bad Sauna, i kombination med restauranginhopp och ett jobb på Radio Helsinki.

Bad Saunas första album gavs ut hösten 2020 och trots att det var omöjligt att spela live, så uppmärksammades skivan. Direkt vann bandet pris för årets nykomling på Indie Awards-galan 2021.

Bildtext Ett mål med bandet var att få åka till Lammaskallio för att spela in. Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Vänskapen mellan Felix, Santeri, Aliisa Keränen och Sakari Kumpula är bandets kitt, jag besöker dem i replokalen, i studion och på konsert och hela tiden är skämten många och slappa.

I stället för att stressa med att följa upp debutsuccén så har de fyra medlemmarna kul tillsammans.

När Lybeck bandar gitarrspår sjunger resten av bandet "Felix, Felix Felix, Felix – riffejä ruokapöytään" och skrattar gott.

På väg mot en bättre värld

Debutalbumets titel, Olen rikas sillä minulla on teidät, känns sann och fångar upp Bad Saunas väsen som tror på människan och att människor i grunden har något hyggligt i sig.

– Jag hoppas att vi kommer att ha rolig tillsammans och ha energi att göra ännu en skiva. I finländskt musikliv finns inga stora pengar att tjäna. Det håller oss på ett bra plan, vi är precis där vi ska vara.

Låten med samma namn är en av de vackraste som skrivits i Finland och blev till efter att Felix pappa Jocke Lybeck och en vän gått bort.

Den uttrycker sorg och saknad men också kärlek till de människor som finns kvar i ens liv.

Bildtext Felix Lybeck i studion. Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Den är lugn, hypnotisk nästan, men exploderar i refrängen.

– Det är jätteroligt att spela gitarr, göra ljud, hitta balansen. Då vi började spela med Santeri ville vi försöka göra vacker musik som spelas hårt.

Sedan antiken finns en koppling mellan etik och estetik och frågan är om inte Bad Saunas vackra och söndriga ljudvallar kan ses som en estetisk ledtråd till en etisk syn på livet tillsammans.

Lybeck nämner de motsättningar mellan människor som han ser och ett fränt debattklimat som verkliga problem.

– En negativ energi och att sprida cyniska tankar leder oss ingenstans. Det kommer att bli bra, men det kräver mycket av oss och av dem som bestämmer.

Bildtext Alla behöver någon gång andra människor som bär upp en. Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Också om de står med ena benet i gräsrotsrörelser av olika slag, så är Bad Sauna inget band som proklamerar åsikter. Texternas berättelser formulerar vad som står på spel.

Jag lyssnar på upptempolåten Kun mä nään koiran, om hur hjärtat smälter vid åsynen av en hund och längtan efter vänner:

"Jag bär dig på ryggen, på väg mot en ny vår... i väskan tre flaskor öl", och känner hur jag längtar efter sådana stunder och minns hur några öl i väskan kan kännas som ett löfte om en oförglömlig kväll.

Man hör att Potslojo är skriven under väldigt exceptionella omständigheter, hur isoleringen sätter sig i texterna och stämningen, men också att Lybeck verkligen vill skriva sig ut ur negativa känslor och möta världen med obesudlat hjärta.

Bildtext Preshow Mimosa. Bild: Sebastian Bergholm / Yle

Plötsligt får man ordna konserter igen

I juni 2021 bestämmer myndigheterna att det är möjligt att ordna konserter och Bad Sauna spelar en het sommareftermiddag på Musikhusets terrass i Helsingfors.

Kön till baren ringlar lång och man kan känna hur lycklig publiken är.

Folk ler, barn leker i gräset utanför terrassen. Folk stannar upp på vägen hem, sätter sig i gräset bland andra människor och lyssnar.

Bildtext Bad Sauna live. Bild: Sebastian Bergholm / Yle

I juni 2021 var vaccingraden ännu låg och folk håller distans till varandra. Ändå finns det en liten klunga fans som ser till att ett återkommande moment på bandets spelningar, basisten Santeri som surfar på publikens händer, blir av.

– Vi går hela tiden mot en bättre värld, jag tror verkligen på det, säger Felix Lybeck.

Huomenna mä aion pelastaa maailman!

Tänään en aio tehdä yhtään mitään ... ― Bad Sauna: Haluun pois

Efter en spelning med Bad Sauna är alla är på gott humör och det känns lätt att tro att det Lybeck säger verkligen är sant: att vi kan klara vad som helst, tillsammans, om vi bara behandlar varandra respektfullt och vänligt.

Eftermiddagen blir en varm natt och jag sätter mig på klipporna nära järnvägsspåren tillsammans med en god vän, precis som jag brukade göra när jag var yngre.

All trötthet är som bortblåst.

Följ med när Bad Sauna spelar in sitt album, simmar i en kall sjö, dricker drinkar, badar bastu och skriver ett av årets finaste album i musikdokumentären Jag är rik eftersom jag har er.