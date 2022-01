Besök till skolhälsovården i Österbotten avbokas – skolhälsovårdarna behövs för coronavaccineringarna

Inom Österbottens välfärdsområde vänder man sig nu till skolhälsovårdarna för att hinna vaccinera barn i åldern 5-11 år.

Flera skolor i Österbotten har i början av veckan fått besked om att skolhälsovårdaren inte tar emot besök i januari. Det här för att frigöra resurser till coronavaccineringarna.

Att skolhälsovårdarna deltar i vaccineringen är enligt Sofia Svartjö, verksamhetsområdesdirektör för social- och hälsocentraler, i sig inget nytt.

– Det nya är att vi nu har en ny stor grupp som ska få vaccin då vaccinationen av 5-11-åringarna inleds den här veckan, säger Svartsjö.

Upp till varje verksamhetsområde att själva bestämma

Inom Österbottens välfärdsområde valde man därför att ge alla verksamhetsområden tillåtelse att skjuta upp besök inom skolhälsovården. Beslutet fattades på måndag och Sofia Svartsjö vet ännu inte hur många områden som valt att flytta personal från skolhälsovården till coronavaccineringarna.

– Vi gör det här för att så snabbt som möjligt få barnen vaccinerade. Det är upp till varje verksamhetsområde att själva avgöra om det är möjligt att frigöra personal från skolhälsovården eller inte, säger Svartsjö.

Bildtext Verksamhetsområdesdirektör Sofia Svartsjö hoppas vaccineringen av barn ska gå snabbt så att skolhälsovårdarna snabbt ska kunna återanvända till sina vanliga jobb. Bild: Anna Ruda / Yle

Allt som inte är akut skjuts upp

Bland annat i Vasa har skolhälsovårdare avbokat alla tider till skolhälsovården. I Korsholm är Kvevlax lärcenter en av de skolor där eleverna inte längre har tillgång till skolhälsovårdare. I vanliga fall finns en skolhälsovårdare på plats fyra dagar i veckan. Hälsovårdaren sköter bland annat alla hälsogranskningar, men allt som inte är akut skjuts nu upp i tre veckor.

– Vi fick veta det här i går och försöker nu ordna det så gott det går. Vi har vård tio minuter bort i Smedsby och i akuta fall ringer vi alltid ambulans i vilket fall som helst. Vi gör vårt bästa, säger rektor Ulrica Nyström.

Bildtext I tre veckor kommer det inte att vara någon skolhälsovårdare på plats i Kvevlax lärcenter. Bild: Yle/Anna Ruda

Verksamhetsområdesdirektör Sofia Svartsjö försäkrar att det ska finnas beredskap att sköta sådan vård som inte kan vänta. Men hon hoppas ändå att de områden som kan pausa skolhälsovården till förmån för vaccineringarna ska göra det.

– Det är en otroligt tuff belastning på all vårdpersonalen just nu. Vi är för lite folk och vi måste alla hjälpas åt för att få vaccinationerna i mål. Läget är verkligen tufft just nu.

"Bra att just skolhälsovårdarna får ansvar för att vaccinera barnen"

Att skolhälsovårdarna ska sköta vaccineringen av just barnen i åldern 5-11 år tycker Sofia Svartsjö är en bra lösning.

– Också i normala fall är det skolhälsovårdaren som sköter vaccineringen av skolbarn. Nu kommer de yngre barnen till, men det är ändå en arbetsuppgift personalen är van vid.

Sofia Svartsjö hoppas att skolhälsovårdarna så snart som möjligt ska kunna återgå till sina normala arbetsuppgifter.

– Jag hoppas på förståelse för att situationen är mycket utmanande just nu. Vi vill nu få vaccinationerna gjorda så snabbt som möjligt så barnen ska vara skyddade och vi kan försöka undvika en allt för stor spridning, säger Svartsjö.