Sju skidåkare klara för OS – de två sista platserna fylls om knappt två veckor

Med tre och en halv vecka kvar till OS-invigningen får nu sju längdskidåkare börja ladda för spelen. Finlands olympiska kommitté nominerade i dag fyra damer och tre herrar till Peking.

Åkarna som nu är klara för OS är Jasmi Joensuu, Anne Kyllönen, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo, Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen och Joni Mäki.

– Landslaget åker på ett läger den 17 januari och därför ville vi tillsammans med tränarteamet välja större delen av laget nu.

– Efter den första uttagningen under julveckan har det varit möjligt att ge formbesked endast under Tour de Ski. Nu har de formbesked som getts tidigare tillämpats enligt våra kriterier förutsatt att idrottare under FM visat att de är på rätt väg, säger Mika Lehtimäki som är chef för toppidrottsenheten i Finlands olympiska kommitté.

Efter tisdagens val finns det bara två lediga platser kvar för skidåkarna. En damåkare och en herråkare kommer att nomineras den 24 januari.

På damsidan lär den sista platsen i första hand stå mellan Riitta-Liisa Roponen och Jasmin Kähärä. Bland herrarna förväntas den sista platsen stå mellan Remi Lindholm, Markus Vuorela och Lauri Lepistö.

– Många åkare gick miste om en sista chans då världscuptävlingarna i Frankrike och Planica ställdes in. Nu gäller det att i lugn och ro se till att de viktigaste kriterierna uppfylls, det vill säga att få de bästa och de med störst framgångspotential till OS, säger Lehtimäki.

Skidåkare som nominerades till OS:

Jasmi Joensuu

Anne Kyllönen

Katri Lylynperä

Johanna Matintalo

Ristomatti Hakola

Perttu Hyvärinen

Joni Mäki

Första OS-valen 20.12.2021:

Backhoppning

Julia Kykkänen

Freestyle

Anni Kärävä

Jimi Salonen

Konståkning

Juulia Turkkila

Matthias Versluis

Längdskidåkning

Kerttu Niskanen

Krista Pärmäkoski

Iivo Niskanen

Lauri Vuorinen

Nordisk kombination

Ilkka Herola

Skidskytte

Mari Eder

Olli Hiidensalo

Tero Seppälä

Snowboard

Enni Rukajärvi

Kalle Järvilehto

Rene Rinnekangas