Här är artisterna i UMK22!

Ateism, sexualitet, lust, livserfarenhet, hjärtesorg, fan anamma. Det är några av de teman som lyfts fram i Tävlingen för ny musik UMK i år.

Här är namnen på de artister som kommer att stå på scenen i UMK-finalen den 26 februari. En av dessa kommer att representera Finland i Eurovision Song Contest i Italien i maj.

Själva låtarna kommer att presenteras en och en, den första vid midnatt den 13 januari. Håll utkik på Yle Arenan!

Bild: Nelli Kenttä/Milla Määttä/Yle

Cyan Kicks: Hurricane

Text och musik: Niila Perkkiö, Susanna Alexandra, Elize Ryd

Gruppen Cyan Kicks från Helsingfors vill fortsätta hålla rockfanan högt i såväl Tävlingen för ny musik som Eurovisionen.

Bandet som består av Susanna Aleksandra, Niila Perkkiö, Leevi Erkkilä och Pietari Reijonen grundades 2016. Vid det här laget har Cyan Kicks släppt två album, och låtarna har streamats över 10 miljoner gånger.

Själva beskriver gruppen sin musik som unik modern rock som kombinerar flera olika stilarter. Elektroniskt möter hårt, men slutresultatet låter alltid som Cyan Kicks.

Juryns motivering:

Cyan Kicks låt väller över lyssnaren oemotståndlig som en orkan. Låten har en ofantlig drive, är varvad med popkrokar och utgör en verkligt massiv produktion.

Cyan Kicks har under flera år varit en av Finlands mest lovande rock-exportprodukter och Hurricane är bandets bästa låt hittills. Amaranthes Elize Ryd som deltagit i låtskrivandet, vilket ger låten element som verkligen fastnar.

Låten släpps den 13 januari klockan 00.01

Bild: Nelli Kenttä/Milla Määttä/Yle

Bess: Ram Pam Pam

Text och musik: BESS, Jonas Olsson, Tomi Saario

Gå inte omkring och vänta, drömmar ska förverkligas nu! Det är budskapet i Helsingforsartisten Bess UMK-låt Ram Pam Pam.

Samtidigt förverkligar Bess också en egen dröm, eftersom hon är ett enormt Eurovisionsfan sedan barndomen.

Bess släppte sitt debutalbum 2019, och låten Tempo har haft stora framgångar. Ram Pam Pam kommer inte att göra fansen besvikna, det bjuds på en medryckande melodi, en smart och kaxig låttext och givetvis Bess kännspaka raspiga sångröst.

Juryns motivering:

Det här är en låt som omedelbart kommer att spela på repeat i publikens öron, en dansbomb på after ski-partyn våren 2022 och en potentiell streaminghit.

En härligt avslappnad låt som gör dig på gott humör. Låten har flera popkrokar där Bess raspiga röst kommer till sin rätt. En låt med intryck från Lady Gaga och Nylon Beat som perfekt passar in i UMK-festyran med sin distorterade bas och popbeat.

Låten släpps den 14 januari klockan 00.01

Bild: Nelli Kenttä/Milla Määttä/Yle

The Rasmus: Jezebel

Text och musik: Lauri Ylönen, Desmond Child

Fansen har hoppats, bönat och bett, och nu händer det. The Rasmus, ett av Finlands mest framgångsrika band genom tiderna, tävlar i UMK22!

- Det här är någonting vi har funderat på länge, men skjutit upp gång på gång, säger sångaren Lauri Ylönen.

- UMK är trots allt en låttävling, så vi ville vänta tills vi hade den där rätta låten. Och nu har vi den!

Samtidigt introducerar bandet en ny medlem: Emppu Suhonen, tidigare känd från bland annat Tiktak.

Juryns motivering:

Härligt att ett av Finlands mest framgångsrika band genom tiderna deltar i UMK! Minst lika härligt är att låten är så här bra.

Internationella rockikoner har deltagit i låtskrivandet (bl.a. Desmond Child, som skrivit Livin’ on a Prayer, Poison och I Was Made for Loving You).

I Jezebel flyter 80-talets rocktrender utmärkt samman med The Rasmus och Lauri Ylönens identifierbara, moderna sound. Bandets nya gitarrist Emppu gör helheten ännu intressantare.

Låten släpps den 17 januari klockan 00.01

Bild: Nelli Kenttä/Milla Määttä/Yle

Younghearted: Sun numero

Text och musik: Reeta Huotarinen, Joonas Keronen & Vilma Alina

Reeta Huotarinen, Atte Ranta och Emil Korkiakoski lärde känna varandra i gymnasiet, och 2015 skapade de gruppen Younghearted.

Hittills har gruppen hunnit ge ut två album, men efter en paus på några är de nu tillbaka med ett nytt, större och rockigare sound.

Sun numero handlar om hjärtesorg och saknad, men är allt annat är en snyftballad.

Juryns motivering:

I den dynamiska låten kombineras en gripande och identifierbar berättelse med sångaren Reetas vackra röst.

I låten flyter en gripande och personlig ballad samman med en historia som man kan identifiera sig med samt en produktion som växer mot slutet och påminner om episka indiestorheter som M83.

Younghearted har redan en massa guld- och platinumsinglar i bagaget, men vi tror att den här låten blir en av de största i bandets karriär.

Låten släpps den 18 januari klockan 00.01

Bild: Nelli Kenttä/Milla Määttä/Yle

Olivera: Thank God I'm an Atheist

Text och musik: Katriina Ullakko, Lenno Linjama, Alpo Nummelin

För den stora publiken är Olivera ännu relativt okänd, trots att hennes musik fått miljontals lyssningar på Spotify.

Indiepopartisten och låtskrivaren beskriver sig som en grubblare, som älskar berättelser och paradoxer.

- Jag fascinerades av det motsägelsefulla i meningen "Tack gode gud att jag är ateist" och så växte låten fram kring den.

Juryns motivering:

Olivera är en av Finlands mest intressanta och talangfulla indieartister, som har visat framfötterna också på den internationella musikscenen.

Thank God I’m an Atheist är en vacker och gripande ballad som fängslar redan med sitt namn och de första takterna. Oliveras uttrycksfulla röst kommer till sin fulla rätt, och låten som är uppbyggd av små element landar i en mycket imponerande helhet.

Låten är mycket aktuell och låter ändå helt unik.

Låten släpps den 19 januari klockan 00.01

Bild: Nelli Kenttä/Milla/Yle

Tommi Läntinen: Elämä kantaa mua

Text och musik: Leo Hakanen, Jere Marttila, Elli Haloo

Tommi Läntinen har en 40 år lång karriär bakom sig och nu tar han nästa kliv med UMK och låten Elämää kantaa mua, där två generationer av musiker möter varandra.

Bidraget är nämligen skrivet av medelmmarna i gruppen Haloo Helsinki!, ett av Finland största band just nu.

- De har aldrig tidgare gjort musik till andra artister är sig själva, så självklart är jag oerhört hedrad, säger Tommi Läntinen. Jag blev helt tagen när jag hörde deras första demoversion, och när jag provade på att sjunga den själv satt allting som hand i handske!

Juryns motivering:

Tommi Läntinens UMK-låt är en av de finaste låtarna i hans karriär. "En encorelåt direkt vid första lyssningen", kommenterar en jurymedlem.

Läntinens karismatiska och kännspaka röst, hans livserfarenhet samt den medryckande refrängen varvas i en upplyftande poprocklåt.

Låten är en mix av den finska rockens långa tradition och ett Coldplay-liknande stort, internationellt poprocksound.

Låten släpps den 20 januari klockan 00.01

Bild: Nelli Kenttä/Milla Määttä/Yle

Isaac Sene: Kuuma jäbä

Text och musik: Isaac Sene, Yrjänä

I Isaac Scenes barndomshem i Norra Savolax spelades allt från Mozart till Bob Marley. Den unga Isaac tog intryck av allting, och känner sig i dag som musiker hemma i flera genrer.

- Jag är absolut en popartist i första hand, men jag älskar att blanda in element av andra stilar också.

Sene ser fram emot att kliva upp på UMK-estraden och leverera en show som är glödhet och cool på samma gång.

- Det känns otroligt, i själva verket känner mig som en vinnare redan nu för att jag har fått chansen att vara med om detta.

Juryns motivering:

Isaac Senes karisma, 80-talets dansgroove samt en mycket catchy refräng som fångar en direkt.

Den lättillgängliga låten gör dig genast på gott humör och ångar av sex och risker. Isaac Sene är en ny bekantskap för många, men vi tror att han kommer att slå igenom stort på den finländska musikscenen med den här låten och sin UMK-show.

Låten släpps den 21 januari klockan 00.01