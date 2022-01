Sångerskan Ronnie Spector har avlidit

Den amerikanska sångerskan Ronnie Spector, förgrundsfigur i 60-talsgruppen The Ronettes, avled på onsdagen i en ålder av 78 år. Spector hade enligt sin familj varit sjuk i cancer en kortare tid.

Ronnie Spector, som ursprungligen hette Veronica Bennett, var född i Spanish Harlem i New York 1943. Hon började i slutet av 1950-talet sjunga tillsammans med sin syster Estelle Bennett och kusinen Nedra Talley. Gruppen, som först hette Ronnie and the Relatives, uppträdde på danslokaler och fester i hemstaden och nådde viss framgång.

Det internationella genombrottet kom 1963, då The Ronettes kom i kontakt med demonproducenten Phil Spector. Han fann gruppens smäktande röster som det perfekta komplementet till sitt karakteristiska "Wall of Sound", med flerdubbla lager av toner från blåsinstrument och stråkar.

Under ett par år spelade The Ronettes in några av de mest minnesvärda exemplen på Spector-soundet, som "Be My Baby", "Baby, I Love You" och "Walking in the Rain". Gruppen medverkade också på julalbumet "A Christmas Gift for You".

En förebild för många musikerkolleger

The Ronettes framträdde i 60-talets mitt på konsertscener i sällskap med både The Beatles och The Rolling Stones. Men efter en turné i Europa 1967 splittrades gruppen.

1968 gifte sig Ronnie Bennett med Phil Spector. I sin självbiografi från 1990, med titeln "Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts, and Madness", berättar sångerskan om hur Phil gjorde henne till fånge i lyxvillan i Beverly Hills, om hans oerhörda svartsjuka och sitt eget alkoholmissbruk. 1972 lyckades hon fly, och två år senare skildes paret.

Ronnie Spector inledde nu en solokarriär, trots att ex-maken genom sina advokater förbjöd henne att framföra sina gamla hits. Hon kunde ändå fröjda sig åt stor popularitet bland kolleger i musikvärlden. Både Brian Wilson, Billy Joel och Bruce Springsteen har erkänt sin djupa beundran för Ronnie Spector, uppträtt med henne och skrivit låtar till hennes ära. I en yngre generation såg Amy Winehouse Spector som en av sina största idoler.

År 2006 valdes The Ronettes in i Rock and Roll Hall of Fame. Av de övriga medlemmarna i trion gick Estelle Bennett bort 2009.

Phil Spector dömdes 2009 till fängelse för mord på skådespelerskan Lana Clarkson. Han dog i fängelset i januari 2021, 81 år gammal.